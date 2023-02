Impresa della Cremonese: espugna l'Olimpico e vola in semifinale di Coppa Italia

La Cremonese fa un'altra impresa e prosegue il suo sorprendente cammino in Coppa Italia. La squadra di Ballardini sfodera un'altra grande prestazione e dopo aver eliminato il Napoli ai calci di rigore, a sorpresa batte anche la Roma all'Olimpico con il punteggio di 2-1.

Prima della partita i tifosi giallorossi mettono il punto sul caso Zaniolo. "Per noi indossare quella maglia vuol dire onorarla, per noi baciare quella maglia significa non tradirla. L'As Roma è sacra" . Questo lo striscione comparso in Curva Sud contro il classe '99.

Dopo l'ottima prestazione di Napoli, la squadra di Mourinho sbaglia approccio contro una Cremonese, gagliarda e ben messa in campo da Ballardini e si ritrova sotto nel primo tempo. I grigiorossi passano in vantaggio grazie al belga Cyriel Dessers, che approfittando di un grave errore di Kumbulla in impostazione, si conquista e poi realizza un calcio di rigore. Nella ripresa i grigiorossi trovano la seconda rete grazie ad un autogol del turco Zeki Celik e poi resistono agli assalti dei giallorossi. La Roma ci prova in tutti i modi e sfiora più volte il gol prima Pellegrini, Dybala e Abraham che colpisce un palo clamoroso. Resiste il fortino della Cremonese. Il gol di Andrea Belotti arriva troppo tardi. La Cremonese conquista un traguardo inaspettato. Grande delusione per gli uomini di Mourinho, che falliscono un importante obbiettivo stagionale.

Prossima sfida contro la Fiorentina di Italiano, che ha battuto nel pomeriggio il Torino (andata 4 aprile-ritorno 25 aprile). Adesso però testa al campionato con le due squadre in campo già sabato. La Roma ospita l'Empoli e cerca i tre punti per la Champions. Sfida salvezza invece per la Cremonese che attende allo Zini, il Lecce di Baroni. Non sarà un'ultima spiaggia per i grigiorossi (ma quasi).

La partita

José Mourinho schiera Belotti al centro dell'attacco supportato da Volpato e Pellegrini. A centrocampo spazio a Tahirovic e Cristante con Celik ed El Shaarawy sulle corsie laterali. In difesa davanti a Rui Patricio linea a tre con Mancini, Kumbulla e Ibanez. Risponde Davide Ballardini con Sarr fra i pali, Ferrari, Bianchetti, Aiwu in difesa mentre a centrocampo giocano Pickel, Castagnetti e Meité. Esterni Ghiglione e Afena-Gyan con Tsadjout e Dessers in avanti.

Primo tempo

La Cremonese pressa alta e gioca senza timori. La prima occasione però è della Roma. La prima palla gol è della Roma. Al 13' Cristante e sventaglia in area per Tahirovic: conclusione di prima sul palo vicino, Sarr è attento e respinge col corpo. Al 27' cambia la partita. Kumbulla perde una palla sanguinosa da ultimo uomo, Dessers gli ruba palla, si invola verso la porta ed entrato in area viene steso da Rui Patricio. Fabbri non ha dubbi: giallo per il portiere portoghese e rigore per i grigiorossi. Calcia lo stesso Dessers che non sbaglia. I giallorossi provano ad organizzare una reazione ma la Cremo si difende con ordine e chiude il primo tempo meritatamente in vantaggio.

Secondo tempo

Mourinho prova a scuotere i suoi e manda in campo subito Dybala, Matic, Zalewski e Smalling. A sorpresa però la Cremonese trova subito il raddoppio. Pickel manda in profondità Okereke sulla destra. Cross basso per Tsadjout, che sfiora soltanto ma beffa Celik alle sue spalle: deviazione dell'ex Lille e palla nella sua porta. La Roma si rende pericolosa. Al 53' Ghiglione devia un tiro di Zalewski verso la sua porta, Sarr devia in angolo. I giallorossi spingono sull'acceleratore. Al 64' Pellegrini ci prova in acrobazia: la semirovesciata è bella, anche angolata, ma Sarr risponde presente e devia in angolo.

Si gioca ad una porta sola. Dybala batte un calcio di punizione e trova una deviazione che beffa Sarr, ma la palla esce di un nulla larga. Adesso la Roma colleziona palle gol. Al 71' El Shaarawy scucchiaia in area per Belotti: sponda per Smalling, ma il destro dai quindici metri dell'inglese termina a lato. Passano pochi minuti e i giallorossi mancano un'occasione clamorosa. Stavolta è Abraham a calciare a botta sicura da ottima posizione ma la palla finisce sul palo. La Roma comincia a perdere convinzione, la Cremonese alleggerisce meglio la pressione e riparte bene in contropiede con Okereke. Accorcia Belotti al 94' ma non c'è più tempo. Fa festa la Cremonese.

Il tabellino

ROMA (3-4-2-1) - Rui Patricio; Mancini (46' Smalling), Kumbulla (46' Matic), Ibanez; Celik, Tahirovic (57' Abraham), Cristante (46' Zalewski), El Shaarawy; Volpato (46' Dybala), Pellegrini; Belotti. A disposizione: Svilar, Boer, Brian Silva, Llorente, Bove, Wijnaldum, Camara, Faticanti, Solbakken. Allenatore: Josè Mourinho

CREMONESE (3-5-2) - Sarr; Ferrari, Bianchetti, Aiwu; Ghiglione, Meité, Pickel (64' Benassi), Castagnetti, Afena-Gyan (46' Valeri); Tsadjout (67' Ciofani), Dessers (46' Okereke). A disposizione: Carnesecchi, Saro, Vasquez, Gardoni, Borghesan, Galdames, Ciofani. Allenatore: Davide Ballardini

Marcatori: Dessers (C) rigore 27', Celik (R) autorete 49', Belotti (R) 94'

Ammoniti: Rui Patricio (R), Dessers (C), Mancini (R), Ferrari (C), Aiwu (C), Sarr (C)

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)

Stadio: Olimpico (Roma)