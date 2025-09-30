Conte e De Bruyne, serve la camomilla

Dopo il caos di San Siro per chiarirsi è meglio che Conte e De Bruyne, più che o 'ccafè , si concedano una tazza di camomilla, anzi due: come mostra l'AI di X (sopra).

***

Nella Pro League saudita i tifosi del Neom ricevono le istruzioni su cosa cantare via WhatsApp e sono pagati 11 € , ma a chi si manda il curriculum?

***

Dopo tante punzecchiature Graziani elogia Dovbyk, anche se alla DS comincia con «mi verrebbe da dire gli è caduta addosso... ». Rai 2.

***

Dopo il pari col Verona Tudor se l'è presa col calendario e con l'arbitro. Poi non ha battuto l'Atalanta e a settembre ha già finito le scuse.

***

A Pisa 3 tifosi della Fiorentina sono saliti su un tetto vicino la curva di casa creando problemi di ordine pubblico. Un'azione pericolosa. L'unica, nel derby, con protagonisti in maglia viola.

***

Tante considerazioni si possono fare sul Pallone d'Oro e Dembélé: la più divertente è che l'ha vinto prima di Mbappé.

***

Nessuno può sapere cosa ha pensato De Bruyne quando Conte lo ha sostituito, ma «se dovevo fare panchina restavo al City» è una possibilità.

@dupply