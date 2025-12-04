Conte sfata il tabù e trova i quarti ai rigori. Il tecnico: "Il gol di Lucca? Deve migliorare"

C'è voluta una serie infinita di dieci rigori per abbattere il tabù della Coppa tricolore: dopo cinque anni il Napoli guadagna i quarti di finale, esce con dignità il Cagliari che l'aveva raddrizzata nei 90', la differenza l'hanno fatta i portieri, anzi Milinkovic Savic (voto 7: para e segna) che non solo s'è confermato pararigori (decisiva la prodezza su Luvumbo) ma s'è preso pure la briga di calciare e realizzare dagli undici metri. «Qualcuno doveva pur presentarsi sul dischetto visto che la serie si era allungata»: il portierone non lo dice ma per il gruppo è una discreta iniezione di fiducia e adrenalina per preparare al meglio la supersfida contro la Juventus.

Realista Conte: «Sapevamo che sarebbe stata dura, mettiamoci l'anima in pace perché c'è da soffrire. È stata una faticaccia ma passiamo con merito: turnover obbligato con la disponibilità limitata che mi ritrovo di questi tempi. Vergara può essere una sorpresa per voi ma non per me. Lucca? Deve migliorare, come altri, perché nella ripresa siamo un po' calati. Adesso c'è solo da recuperare le forze per il campionato».

Alla soddisfazione del tecnico salentino si contrappone la rabbia di Pisacane: «Siamo delusi perché il nostro obiettivo era il passaggio del turno. Sono stati commessi degli errori, anzi delle distrazioni che ci sono costate l'eliminazione».