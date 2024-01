Coppa d’Africa, i calciatori di Serie A in partenza con le Nazionali

Ormai ci siamo. Manca poco più di una settimana per l’avvio della 34esima edizione della Coppa d’Africa che si terrà in Costa d’Avorio. L'esordio il prossimo 13 gennaio alle ore 20 con il match inaugurale del torneo tra i padroni di casa e Guinea Bissau. Inizialmente la competizione di sarebbe dovuta svolgere lo scorso giugno ma le inondazioni che hanno colpito il Paese africano hanno obbligato la CAF a rinviare l’attesissimo evento.

La Coppa d’Africa, che si concluderà l’11 febbraio, è un torneo importante che avrà riflessi diretti anche sulla nostra Serie A. Sono, infatti, numerosi i calciatori che militano nelle squadre del nostro massimo campionato che sono stati convocati e che mancheranno per un bel po’ di partite in un momento cruciale della stagione. Ecco, squadra per squadra, i calciatori convocati dalle rispettive nazionali:

ATALANTA: Ademola Lookman (Nigeria), El Bilal Tourè (Mali)* e Mannah Chiwisa* (Zambia);

BOLOGNA: Oussama El Azzouzi (Marocco);

CAGLIARI: Zito Luvumbo (Angola), Kingstone Mutandwa (Zambia)*:

FIORENTINA: Christian Kouamé (Costa d'Avorio);

LECCE: Hamza Rafia (Tunisia), Lameck Banda (Zambia)*, Ahmed Touba (Algeria);

MILAN Ismael Bennacer (Algeria), Samuel Chukwueze (Nigeria); MONZA: José Machin (Guinea Equatoriale)*;

NAPOLI: Victor Osimhen (Nigeria), Frank Anguissa (Camerun);

ROMA: Evan Ndicka (Costa d'Avorio), Houssem Aouar (Algeria);

SALERNITANA: Lassana Coulibaly (Mali)*, Boulaye Dia (Senegal), Jovane Cabral (Capo Verde);

SASSUOLO: Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)*.

N.B. I giocatori con l’asterisco sono i pre-convocati.

A questi vanno aggiunti i convocati che militano in squadre di serie B: Abdoul Guiebre (Burkina Faso - Modena), Brian Bayeye (Congo DR - Ascoli), Charles Pickel (Congo DR - Cremonese), Hugo Buyla (Guinea Equatoriale - Sampdoria)*.

I calciatori saranno indisponibili a partire dal prossimo turno di campionato che corrisponde alla 19^ giornata di Serie A in programma tra il 5 e il 7 gennaio. In caso di eliminazione nella prima fase del torneo, i calciatori potrebbero rientrare per la 23a giornata (4 febbraio). Ovviamente più sarà lungo il cammino nel torneo di una Nazionale e più tardi rientreranno i convocati. In caso di arrivo in finale, i calciatori non farebbero ritorno prima della 25a giornata di campionato.

Ci sono due elementi da evidenziare. La Coppa d’Africa condizionerà poco o nulla il cammino europeo delle formazioni italiane. Questo salvo imprevisti: in un torneo lungo e di alto livello potrebbe avvenire un infortunio. Per le importanti sfide tutti saranno già rientrati. Discorso diverso per la Supercoppa italiana in programma dal 19 al 22 gennaio di quest’anno che per la prima volta si giocherà con un format diverso, in stile "final-four".