Coppa d’Africa, Onana lasciato fuori dal Camerun non la prende bene

Non è un periodo molto felice per André Onana, ex portiere dell’Inter e attuale estremo difensore del Manchester United. Non bastavano le critiche ricevute per un avvio di stagione difficile. Ora il portiere è stato costretto a non giocare la del match d'esordio del Camerun contro la Guinea nella Coppa d’Africa.

Questione di tempo. Sì, perché il fischio d'inizio della partita della Nazionale era previsto il giorno dopo la sfida giocata dai Red Devils contro il Tottenham (partita finita con il risultato di 2-2) nel turno di Premier League. In altre parole Onana avrebbe dovuto giocare due partite in circa 24 ore. Per di più in luoghi non vicinissimi tra loro. Basti pensare che la Coppa d’Africa si sta giocando in Costa d’Avorio. Eppure il portiere ha provato di tutto pur di scendere in campo nelle due gare. Solo che il piano è fallito.

Onana aveva deciso di raggiungere il ritiro della sua Nazionale con un jet privato, giusto in tempo per scendere in campo e difendere la porta del Camerun contro la Guinea. Speranze vanificate dal meteo. A causa della nebbia, l’aereo ha dovuto fare un atterraggio non programmato. Sembrava tutti perso. Ed invece il numero 1 del Manchester non si è arreso. Onana ha raggiunto lo Charles Konan Banny Stadium di Yamoussoukro, distante circa 150 miglia dal punto d'atterraggio del velivolo, in auto. Un viaggio del genere normalmente richiederebbe 2 ore e mezza. Ed invece quella “avventura” è durata di più, causa anche restrizioni al traffico imposte dalla polizia per le misure di sicurezza della Coppa d'Africa.

Eppure, almeno in apparenza, il viaggio si era concluso nel migliore dei modi. Il portiere era arrivato in tempo per il calcio d'inizio. Ma il ct Song l'ha comunque escluso. Decisione non presa bene dal Onana che, per di più, non è andato neanche in panchina. Al suo posto per difendere la porta del Camerun è stato scelto Fabrice Ondoa, un portiere che milita nel Nimes (terza divisione francese).

"Se non avevo intenzione di giocare o di arrivare in tempo per giocare con la squadra, allora perché sono venuto qui con un jet privato?" , avrebbe detto il portiere secondo il Sun. Parole che hanno messo in evidenza la frustrazione del calciatore che si è sfogato allo stadio con El-Hadji Diouf, ex stella del Liverpool e del Senegal, intervenuto per calmarlo. In un video, rilanciato su X da Caf_online, si vede Onana parlare con Diuof mentre spiega la sua incredulità per la decisione.

Va ricordato che Onana aveva lasciato la Nazionale dopo essere stato rimandato a casa dalla Coppa del Mondo 2022 in Qatar a seguito di una disputa con Song. Il portiere era tornato nel giro dopo aver (apparentemente) riconquistato il favore del commissario tecnico.