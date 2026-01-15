Coppa d'Africa, la finale sarà Marocco-Senegal

Domenica 18 gennaio Senegal e Marocco si contendono la Coppa d'Africa.

In semifinale il Senegal ha battuto l’Egitto 1-0 grazie al gol di Sadio Mané al 78°. L'Egitto di Salah non è riuscito a brillare e, alla fine, è stato eliminato. Nella finale, però, il Senegal dovrà fare a meno di due pezzi grossi: Kalidou Koulibaly, uscito per infortunio, e Habib Diarra saranno squalificati.

Dall'altra parte del tabellone, il Marocco ha superato la Nigeria ai calci di rigore (la partita si era chiusa sullo 0-0 dopo 120' di gioco). Decisivi gli errori di Chukwueze e Onyemaechi, con En Nesyri che dalla parte opposta ha trasformato il rigore decisivo, oltre alle parate di Bono, ex portiere del Siviglia. Bene i giocatori "italiani": il romanista El Aynaoui, che apre anche la serie dei rigori, e il torinista Masina, autore di una grande marcatura su Osimhen.

Il Marocco spera di coronare il suo momento d'oro davanti ai propri tifosi e conquistare la Coppa d'Africa che gli manca ormai da cinquanta anni.

Nazionali del Marocco che giocano in Italia

Amir Richardson (centrocampista della Fiorentina; Adam Masina (difensore del Torino, naturalizzato italiano ma di origine marocchina); Reda Belahyane (centrocampista della Lazio, con cittadinanza francese e marocchina);

Youssef Maleh (centrocampista del Lecce, con cittadinanza italiana e marocchina; Neil El Aynaoui (centrocampista della Roma).

Nazionali del Senegal che giocano in Italia

Boulaye Dia (attaccante della Salernitana); Assane Diao (centrocampista/attaccante con doppia nazionalità, Senegal e Spagna) gioca nel Como; Alfred Gomis

(portiere con doppia nazionalità (Senegal e Italia) che ha giocato in diverse squadre italiane, attualmente in forza al Palermio); Demba Seck (ala destra di proprietà del Torino, attualmente in prestito al Partizan Belgrado).