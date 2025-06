La coppa Infantino

Ascolta ora 00:00 00:00

È partita la simulazione del mondiale per club. Simulazione perché al torneo americano non partecipano, 1) Napoli, vincitore del campionato italiano, 2) Liverpool, vincitore della Premier League, 3) Barcellona, vincitore della Liga, 4) Sporting Lisbona, vincitore della Primera Liga, 5) Sturm Graz, vincitore della Bundesliga austriaca. Escluse le vincitrici dei campionati in Olanda, Belgio e tutti i club dei Paesi balcanici. Non

male come spirito inclusivo, secondo propaganda di Infantino Gianni capo della Fifa, in verità trattasi di campagna elettorale, dunque le iscrizioni profumano di voti, le scelte rispondono a criteri improbabili, alcune società sono a rischio di default, altre non sono arrivate nemmeno sul podio dei rispettivi tornei nazionali.

Jules Rimet, inventore della coppa del mondo per nazioni, incontrò uguale difficoltà nel 1930 a coinvolgere tutti i Paesi europei, molti contrari al viaggio sul transatlantico italiano Conte Verde verso l'Uruguay, infatti partirono soltanto le nazionali di Belgio, Romania, Jugoslavia e Francia. La coppa del mondo prese il nome del suo creatore, Jules Rimet. Presumo che, nei mesi a venire, anche il nuovo torneo americano verrà intitolato al suo inventore. E vissero tutti, felici e insolventi.