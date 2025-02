Coppa Italia, Atalanta eliminata dal Bologna

Ascolta ora 00:00 00:00

Una zuccata di Castro (entrato in campo nel finale) porta in Bologna in semifinale di Coppa Italia, eliminando l'Atalanta. La squadra di Vincenzo Italiano si impone al Gewiss Stadium a dieci minuti dal termine. Gli emiliani affronteranno in semifinale la vincente dell’altro quarto di finale tra Juventus ed Empoli. Per i nerazzurri continua il momento difficile: terza sconfitta nelle ultime dieci partite, con due sole vittorie.

Al settimo cielo l'allenatore dei rossoblu: ''Bologna in semifinale dopo 26 anni? A parte la Champions che è andata ma che ci ha fatto crescere moltissimo, oggi il focus era su questa partita. Erano 26 anni che il Bologna non andava in semifinale di Coppa Italia, lo sapevamo, c'eravamo detti che potevamo fare la storia e siamo stati bravi a soffrire, a creare e a giocare. Contro l'Atalanta è così, non è mai una gara semplice e alla fine siamo stati premiati dal gol di Castro. Siamo felici e dopo tantissimi anni regaliamo a Bologna una semifinale".

"È stata una partita bella e aperta - si rammarica il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini - occasioni da una parte e dall’altra. Chi segnava per primo aveva grandi possibilità di passare il turno.

Noi in questo momento siamo perdenti sulle palle inattive e prendiamo gol in troppe partite in queste situazioni. La prestazione però è stata di alto livello, come tutte le ultime. Ci dispiace essere usciti ma adesso abbiamo il campionato e poi la Champions che ci piace molto".