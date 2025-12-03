Coppa Italia, l'Atalanta travolge il Genoa e trova la Juve ai quarti di finale

L'Atalanta contro il Genoa ai quarti di finale di Coppa Italia. Continua il momento positivo della Dea, alla terza vittoria consecutiva dall'approdo in panchina di Palladino. I nerazzurri trovano il vantaggio grazie ad un colpo di testa Berat Djimsiti (19') e colpiscono due legni con Pasalic e Maldini. L'espulsione nelle fila del Genoa del classe 2006 Fini (37') mette la gara in discesa per l'Atalanta. Nella ripresa il raddoppio di Marten de Roon (54') con un tiro da fuori area, chiude virtualmente il match. C'è ancora tempo per due gol. Segna prima Mario Pasalic (82') poi nel recupero Honest Ahanor (91') trova il poker. Ai quarti di finale la squadra di Palladino incontrerà a febbraio la Juventus, vittoriosa ieri contro l'Udinese.

La partita

Parte bene il Genoa, subito insidioso con Ekhator, che ruba palla a Kolasinac e quasi sorprende Sportiello da posizione defilata. Con il passare dei minuti, l'Atalanta aumenta i giri del motore e va vicinissima al vantaggio. Al 18' impatta di testa Pasalic: la palla si stampa sul montante a Siegrist battuto. È il preludio al gol. Passa un minuto ed è Djimsiti ad insaccare di testa, sul cross dalla sinistra di Zalewski.

Problemi muscolari per Sulemana, al suo posto, entra Maldini. La squadra di Palladino va due volte vicina al raddoppio con Maldini. Al 29' una sua bellissima punizione di Maldini si infrange sul palo. Al 33' poi lanciato da De Roon, si ritrova a tu per tu con Siegrist e mette incredibilmente a lato. Si mette male per il Genoa, che resta in dieci per l'espulsione del classe 2006 Fini, che stende Bellanova lanciato a rete. La Dea è in controllo della partita e chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa subito un cambio per De Rossi. Esce Carboni al suo posto Marcandalli. L'Atalanta continua ad attaccare e trova il raddoppio. Al 54' De Roon trova un collo esterno da fuori area, che non lascia scampo a Siegrist. Il gol è un duro colpo per il Genoa, che a questo punto preferisce non scoprirsi ulteriormente per limitare i danni. Comincia la girandola delle sostituzioni con i due tecnici, che iniziano a pensare di gestire le forze in viste del prossimo impegno in campionato. All'82' arriva il terzo gol. La conclusione fuori misura di Scamacca diventa un assist per Pasalic, che da due passi in scivolata mette in rete. In pieno recupero Ahanor trova il poker, sugli sviluppi di un angolo, sfruttando un'indecisione di Siegrist.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-2-1) - Sportiello; Djimsiti (61' Ahanor), Hien, Kolasinac (61' Brescianini); Bellanova (74' Bernasconi), De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere (61' Samardzic), Scamacca; Sulemana (21' Maldini). Allenatore: Raffaele Palladino

GENOA (3-5-2) - Siegrist; Norton-Cuffy, Otoa, Vasquez; Ellertsson, Masini, Frendrup (73' Onana), Stanciu (72' Cuenca), Fini; V. Carboni (46' Marcandalli), Ekhator (71' Ekuban). Allenatore: Daniele De Rossi

Marcatori: Djimsiti (A) 19', De Roon (A) (54'), Pasalic (A) 82', Ahanor (91')

Ammoniti: nessuno

Espulsi: Fini (G) 37' (fallo ultimo uomo)

Arbitro: Mario Perri (Roma 1)