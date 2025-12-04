Coppa Italia, il Bologna ribalta il Parma nel finale: Castro porta i rossoblù ai quarti

Il Bologna supera 2-1 il Parma al Dall'Ara e vola ai quarti di Coppa Italia. Nel primo tempo meglio il Parma, che passa in vantaggio al 13' con Adrian Benedyczak. La squadra di Italiano, poco brillante, al primo tentativo trova il pareggio al 38' grazie a Jonathan Rowe. Nella ripresa i rossoblù aumentano la pressione ma sono i ducali ad avere la migliore occasione con Lovik. Quando i rigori sembravano ormai prossimi, ci pensa Santiago Castro all'89' a mettere in rete di testa un cross di Holm. Il Bologna, campione in carica, attende ora ai quarti, la vincente di Lazio-Milan, in programma stasera all'Olimpico.

La partita

Il Bologna parte col solito pressing altissimo ma è il Parma ad essere subito pericoloso. Al 6' Ferguson sbaglia in impostazione, Ondrejka serve Benedyczak che incrocia, Ravaglia si parla con una spaccata. Al 13' si sblocca il match. Grande imbucata di Lovik per Benedyczak. L'attaccante polacco entra in area rigore e col piatto destro in mette in rete. La squadra di Italiano accusa il colpo. Gli ospiti sono di nuovo insidiosi con Benedycaz che brucia Lucumì e calcia in diagonane. Stavolte Ravaglia si salva in corner. Alla prima occasione i rossoblù trovano il pareggio. Rowe ruba il tempo a Trabucchi e davanti a Guaita centra il palo. Il pallone torna tra i piedi dell'inglese che insacca. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-1.

Subito un cambio per il Parma: esce Ondrejka, entra Oristanio. Ora è il Bologna a fare la partita. Soffrono i ducali, che non riescono più a ripartire. Al 61' i rossoblù sono pericolosi. Sul corner di Bernardeschi svetta Lucumì sul primo palo. Colpo di testa che termina di poco alto. Il Parma torna a farsi vedere in avanti e sfiora il vantaggio. Al 69' Lovik scambia con Ordonez e si presenta davanti a Ravaglia, il suo diagonale sfiora il palo. Italiano prova a giocarsi tutte le carte a disposizione e manda in campo anche Immobile. Al 79' èdi nuovo Lovik a farsi vedere, il suo tiro a giro termina fuori misura. Castro si conferma rapace d'area di rigore. All'89' i rossoblù trovano il guizzo vincente. Cross perfetto di Holm, Castro si muove benissimo in area e beffa un distratto Estevez con un colpo di testa.

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1) - Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana (70' Sulemana); Bernardeschi (80' Immobile), Fabbian (80' Odgaard), Rowe (70' Dominguez); Dallinga (70' Castro). Allenatore: Vincenzo Italiano

PARMA (3-5-2) - Guaita; Delprato, Troilo (56' Estevez), Trabucchi; Britschgi, Ordonez (86' Hernani), Keita, Cremaschi (86' Djuric), Lovik; Benedyczak (65' Cutrone), Ondrejka (46' Oristanio). Allenatore: Carlos Cuesta

Marcatori: Benedyczak (P) 13', Rowe (B) 38', Castro (B) 89'

Ammoniti: Cremaschi (P), Hernani (P), Pobega (B)

Arbitro: Paride Tremolada (Monza)