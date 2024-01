Coppa Italia, la Juve asfalta la Salernitana 6-1: ai quarti ci sarà il Frosinone

La Juventus di Massimiliano Allegri va subito sotto contro la Salernitana di Filippo Inzaghi, per un brutto errore di Gatti, ma poi la ribalta già nel primo tempo, nel giro di 30 minuti, grazie ai gol di Miretti prima e Cambiaso poi. Di Rugani, l'autorete di Bronn e i best gol di Yldiz e Weah nella ripresa hanno poi fissato il punteggio sul 6-1 finale: con questo risultato i bianconeri staccano così il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove affronteranno il Frosinone di Eusebio Di Francesco che due settimane fa aveva travolto con un secco 4-0, a domicilio, il Napoli di Walter Mazzarri.

La sfida dello Stadium ha ribadito ancora una volta lo stato di salute della Vecchia Signora che ha di fatto macinato il suo avversario senza dargli alcuna chance di potersi qualificare al turno successivo di Coppa Italia. Per Allegri sono tante le note positive: dal rendimento sempre al top di Rabiot, ad un Chiesa finalmente incontenibile, ad una difesa quasi impenetrabile, fino ad arrivare ad un Andrea Cambiaso ormai grande protagonista e titolare inamovibile di questa squadra e ad un Yldiz che può diventare la vera variabile impazzita, in favore della Vecchia Signora, per questa seconda parte di stagione. Nel prossimo turno di campionato la Juventus andrà a giocare proprio all'Arechi contro la Salernitana e siamo certi che sarà un'altra partita anche se i bianconeri hanno mandato l'ennesimo messaggio alle rivali per lotta scudetto: Inter e Milan sono avvisate.

La cronaca della partita

La sfida dello Stadium si scalda subito con il disimpegno suicida di Gatti che manda in porta il nigeriano della Salernitana Ikwuemesi che solo davanti a Perin è glaciale. Gli ospiti si fanno ancora pericolosi al 7' con Sambia che mette paura ad un incerto Perin. Al 12' però ecco il pareggio della Juventus con Chiesa che si rende protagonista di una bella azione persona con palla messa in mezzo per l'accorrente Miretti che batte Fiorillo. Al 16' Rabiot mette i brividi alla Salernitana con un tiro che termina fuori di poco e 3' dopo l'arbitro concede rigore ai bianconeri per un fallo di Sambia su Gatti: dopo aver rivisto l'azione al Var, però, Ghersini concede la punizione essendo il fallo leggermente fuori dall'area di rigore. Al 28' Chiesa sfiora l'incrocio dei pali e al 34' Cambiaso completa la rimonta della Vecchia Signora siglando il gol del 2-1. Danilo spizza di testa per Cambiaso che di sinistro batte ancora Fiorillo. Al 39' Milik ci prova da centrocampo ma non trova Fiorillo impreparato. Al 43' ancora il numero uno della Salernitana compie una grande parata su Miretti mandando la sfera in angolo.

Nella ripresa la Juventus cala il tris con Rugani al 54': Chiesa incontenibile sulla sinistra, la mette in mezzo per Milik che schiaccia di testa trovando la grande parata di Fiorillo che però non può nulla sul tap-in. Al 74' la Juventus cala il poker grazie all'autorete di Bronn che la butta nella propria porta dopo il grande intervento del portiere della Salernitana sul tiro di Yldiz ottimamente servito da Milik. All'88' Yldiz la chiude in maniera definitiva con un gran gol stile Frosinone: il turco salta Gyomber e Lovato e batte poi l'incolpevole Fiorillo. Al 91' però la festa Juventus non si ferma con il 6-1 di Weah che fa partire un destro assurdo da 30 metri che buca ancora una volta il numero uno della Salernitana.

Il tabellino

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso (83' Kostic), Miretti (76' Nonge Boende) Locatelli, Rabiot, Iling-Junior (66' Yldiz); Chiesa (66' Weah), Milik (76' Vlahovic). Allenatore Massimiliano Allegri

SALERNITANA (4-2-3-1): Fiorillo; Daniliuc, Bronn, Lovato, Sambia; Maggiore (46' Bradaric), Legowski (77' Borrelli); Tchaouna (56' Simy), Botheim (56' Sfait), Stewart (46' Gyomber), Ikwuemesi. Allenatore Filippo Inzaghi

Marcatori: 3' Ikwuemesi (S), 12' Miretti (J), 35' Cambiaso (J), 54' Rugani (J), 74'aut Bronn (J), 88' Yldiz (J), 91' Weah (J)

Ammoniti: Maggiore (S)

Arbitro: Davide Ghersini (Genova)