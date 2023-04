Coppa Italia, finisce 1-1 tra Juve e Inter: un rigore di Lukaku salva Inzaghi

Finisce 1-1 Juventus-Inter, sfida d'andata della semifinale di Coppa Italia. Si decide tutto nel finale di gara, i bianconeri passano in vantaggio con Cuadrado. Pareggiano i nerazzurri con un rigore di Lukaku, quando si aspettava solo il fischio finale.

Nel primo tempo c'è grande equilibrio. Vanno vicini al vantaggio prima i bianconeri con un diagonale di Di Maria, deviato da Handanovic. Risponde intorno alla mezz'ora la squadra di Inzaghi con una conclusione di Brozovic su cui salva Perin. Nella ripresa i ritmi restano elevati ma nessuno sfonda. L'Inter sfiora il gol con un diagonale di Mkhitaryan. Per la Juve il neo entrato Milik manca il tap-in vincente da pochi passi. É il preludio al gol. Ci pensa Juan Cuadrado a raccogliere un cross di Rabiot e trafiggere Handanovic, per l'1-0 che sembra decidere la partita.

Quando sembra tutto finito: maldestro fallo di mani di Bremer, Massa concede rigore. Romelu Lukaku spiazza Perin e pareggia i conti. Il belga poi va a rispondere ai tifosi juventini che lo avevano beccato sin dal suo ingresso in campo. In quell'istante, i giocatori bianconeri reagiscono e finisce tutto in un'enorme polveriera, con l'espulsione dello stesso Lukaku fino al parapiglia dopo il triplice fischio, con Handanovic che prende per la collottola Cuadrado scatenando la rissa che porta all'espulsione di entrambi. Resta ancora tutto aperto in vista del match del ritorno, in programma a San Siro il 26 aprile. Sarà di sicuro un'altra battaglia.

La partita

Allegri schiera il solito 3-5-2. Nella difesa a tre ci sono Gatti, Bremer e Danilo davanti a Perin, portiere di coppa. A centrocampo rientra Rabiot, affiancato da Fagioli e Locatelli. Sulle fasce ecco Cuadrado e Kostic. In avanti tandem d'attacco Di Maria-Vlahovic.

Inzaghi smentisce tutte o quasi le indiscrezioni della vigilia. In porta gioca Handanovic, in difesa D'Ambrosio insieme ad Acerbi e Bastoni. Fascia destra affidata a Darmian, sulla sinistra rientra Dimarco. A centrocampo Barella, Brozovic e Mkhitaryan. In attacco Dzeko affianca Lautaro Martinez.

Primo tempo

L'Inter prova a pressare alta ma la prima grande occasione è bianconera. Al 4' Rabiot sradica il pallone dai piedi di Mkhitaryan e serve Locatelli. Il lancio dell'ex Sassuolo è perfetto per Di Maria che si invola verso la porta e incrocia la conclusione. Si salva con le punta delle dita Handanovic. Le due squadre giocano con ordine e concedono poco all'altra. I nerazzurri provano avanzano con un lungo fraseggio, la Juve è ben messa in campo e ribatte colpo su colpo. Al 33' grande occasione per l'Inter. Sponda di Dzeko per Mkhitaryan che serve di prima Brozovic. Il croato piazza la conclusione ma trova un grande intervento di Perin. Nel recupero occasione per D'Ambrosio, il suo colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, finisce alto. Si chiude il primo tempo sul punteggio di 0-0.

Secondo tempo

La prima occasione è della Juve. Al 48' suggerimento delizioso di Fagioli, ci prova di testa in tuffo Vlahovic ma non trova lo specchio. Possesso prolungato dei nerazzurri che non trovano sbocchi. Al 60' bolide di Kostic e palla sopra la traversa. Al 63' grande chance per l'Inter. Sponda di Dimarco per Mkhitaryan, il diagonale dell'armeno lambisce il palo. Comincia la girandola di cambi. Allegri manda in campo Chiesa per Di Maria, nell'Inter Lukaku rileva Dzeko. Al 79' Juve pericolosissima. Tiro-cross di Cuadrado con Milik che sotto porta non riesce a trovare la deviazione vincente. All'84 bianconeri in vantaggio. Traversone dalla sinistra di Rabiot che viene sfiorato di testa da Bastoni quel poco che basta per finire sui piedi di Cuadrado. Il colombiano controlla e calcia con potenza alle spalle di Handanovic. Al 95' colpo di scena Bremer colpisce con la mano, l'arbitro concede il rigore. Lukaku realizza il rigore del pareggio. Poi la rissa finale con l'espulsione di Lukaku, Handanovic e Cuadrado.

Il tabellino

JUVENTUS (3-5-2) - Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli (65' Miretti), Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic (74' Milik), Di Maria (65' Chiesa). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Kean, Miretti, Rugani, Soule, Paredes, Iling-Junior, Barrenechea. Allenatore: Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2) - Handanovic; D'Ambrosio (81' Dumfries), Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (81' Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (69' Gosens); Dzeko (69' Lukaku), Lautaro Martinez (86' Correa). A disposizione: Cordaz, Onana, Gagliardini, De Vrij, Bellanova, Carboni, Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi

Marcatori: Cuadrado (J) 84', Lukaku (I) 95' rigore

Ammoniti: Brozovic (I), Lukaku (I), Miretti (J)

Espulsi: Lukaku (I), Handanovic (I), Cuadrado (J)

Arbitro: Davide Massa (Imperia)