Lazio-Juventus 1-0: biancocelesti avanti con Castellanos | DIRETTA

Coppa Italia, la Lazio cerca l'impresa contro la Juve: in palio un posto in finale

È tutto pronto per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: questa sera la Lazio sfida all'Olimpico la Juventus ed è chiamata a ribaltare lo 0-2 dell'andata (gol di Chiesa e Vlahovic). Dirige la sfida Daniele Orsato. É possibile seguire la sfida in diretta tv su Canale 5 alle ore 21 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. La partita è inoltre disponibile in streaming sulla rispettiva applicazione Mediaset Infinity.

La diretta

28' - Adesso sono i biancocelesti ad agire di rimessa. Guendouzi serve Felipe Anderson, che va sul destro ma viene stoppato da Alex Sandro

23' - Occasione Juve. Ancora Chiesa va sul fondo e mette in mezzo. Da due passi Vlahovic trova un grande intervento di piede di Mandas a negargli il gol

18' - La reazione bianconera è affidata a Chiesa, il numero sette taglia in due la difesa laziale. Il servizio per Vlahovic è troppo lungo, il serbo non arriva sul pallone

12' - Lazio gol. Sugli sviluppi di un corner battuto da Luis Alberto, Castellanos sovrasta Alex Sandro e batte l'incolpevole Perin

6' - I bianconeri allentano la pressione. Bella iniziativa di Cambiaso, l'esterno destro va alla conclusione. Pallone a lato

3' - Inizio aggressivo della Lazio. La Juve parte sulla difensiva

1'- Partiti

Difesa a tre per Tudor con Casale, Romagnoli e Gila; tra i pali Mandas. In mediana tocca a Cataldi e Guendouzi, sulle fasce Hysaj e Marusic. In attacco Felipe Anderson e Luis Alberto a sostegno di Castellanos.

Allegri si affida alla coppia Chiesa-Vlahovic. McKennie e Rabiot affiancano Locatelli, gli esterni sono Cambiaso e Kostic. Bremer guida la difesa, ai suoi lati Danilo e Alex Sandro; in porta gioca Perin.

Il tabellino

LAZIO (3-4-2-1) - Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Cataldi, Guendouzi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. Allenatore: Igor Tudor

JUVENTUS (3-5-2) - Perin, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: Castellanos (L) 12'

Ammoniti:

Arbitro: Daniele Orsato (Schio)