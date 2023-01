"Cosa c'era nelle flebo?". Anche Raducioiu ha paura dopo la morte di Vialli

Il mondo del calcio sta facendo fatica a metabolizzare la prematura scomparsa di Gianluca Vialli, morto a soli 58 anni per via di un tumore al pancreas con cui ha dovuto combattere per ben sei anni. Le parole di Dino Baggio, che si è detto preoccupato in merito ad alcune sostanze assunte negli anni 90', hanno gettato ombre e sollevato dubbi sullo sport più seguito dagli italiani. Le parole dell'ex centrocampista di Inter, Juventus, Parma e Lazio hanno trovato riscontro anche in quelle di Florin Raducioiu, ex giocatore di Bari, Verona, Brescia e Milan all'inizio degli anni '90.

La paura di Raducioiu

Il 52enne rumeno, ai microfoni di Sport Report su Orange Sport, si è detto preoccupato per alcune sostanze assunte nella sua esperienza italiana tra il 1990 e il 1994 e tra il 1998 e il 2000: "Facevo flebo con un liquido rosa. Lo ammetto, ho preso anche delle medicine. Ora chiamerò il medico che ci seguiva a Brescia per capire di più. Per sapere che medicine ho preso a Milano, Brescia e Verona", le dichiarazioni choc dell'ex giocatore rumeno.

Raducioiu è poi entrato nello specifico in merito alle sostanze utilizzate all'epoca in Italia tra il 1990 e il 1994: "Non sapevamo che cosa stavamo prendendo. Ci è sempre stato detto che si trattava di vitamine, di glucosio. Per tutto il tempo facevamo flebo con questo liquido rosa, alla vigilia delle partite. Lo ricordo perfettamente. A Milano prendevamo altre cose, pillole. L’ho detto prima e dopo la morte di Gianluca Vialli, c'era anche Gică Popescu. Dobbiamo chiederci perché si verificano queste morti premature".

Di Chiara e Melli rispondono a Dino Baggio

Le dichiarazioni di Dino Baggio, però, non hanno trovato solo riscontri ma anche dure opposizioni come quelle di Alberto Di Chiara: "Gianluca ha lottato in maniera esemplare contro il cancro. Prima di rilasciare affermazioni di questo genere, servirebbe avere dei riscontri. Intendiamoci, se c’è abuso di farmaci, quello è da condannare, sempre. A me questo intervento è sembrato fuori luogo, così si lede la dignità di Vialli. Si gettano ombre su una scomparsa molto dolorosa. Gianluca ha comunicato cose molto positive durante il percorso della malattia. E da questo percorso, bisogna prendere le cose positive" , le sue parole ai microfoni del Corriere dello Sport.