Kanye West "tifoso" dell'Inter: spuntano i cori della Curva nord nell'ultimo album

Nel nuovo album di Kanye West c'è anche il contributo della Curva Nord dell'Inter. Proprio così. Lo scorso weekend è stato pubblicato l'ultimo lavoro del rapper statunitense, che dal 2021 ha cambiato legalmente il suo nome in Ye, un album dal titolo "Vultures 1" realizzato in collaborazione con Ty Dolla Sign. Tra le 16 tracce ve ne sono due, "Stars" e "Carnival", che tra i credits ufficiali riportano anche il settore più caldo del tifo nerazzurro, che sulla sua pagina Instagram ha confermato e rilanciato l'indiscrezione. La Curva Nord è infatti citata alla voce "Choir Vocals" in "Carnival" e "Crowd Vocals" in "Stars", in entrambi i casi insieme a Federico Secondomè e ZLYAH.

Genius - Nel nuovo album di Kanye West c'è anche un un po' di Nerazzurro.

Andando a vedere nei Credits delle tracce "Carnival" e “Stars” vediamo che tra i Choirs Vocals compare il nome della CurvaNord!

Noi pic.twitter.com/flRCOL4KSW — Amala (@AmalaTV_) February 12, 2024

Nei due brani si sentono infatti parti corali: soprattutto in "Carnival" l’influenza calcistica appare evidente, tanto che inizialmente il titolo del brano era "Hoolygans": chiaro, dunque, il riferimento al tifo organizzato nel mondo del calcio. Il coro, ovviamente in inglese, apre il brano (senza alcun accompagnamento musicale) e lo chiude. Insomma, Kayne West conferma la sua attrazione per il mondo del calcio: si pensi a quando era stato visto in tribuna a Marassi durante un Genoa-Milan lo scorso 7 ottobre. Dopo aver visionato i rossoneri, ora ha collaborato con i tifosi interisti.

Kanye West, Playboi Carti, Ty Dolla Sign and Rich The Kid have a music video for “Carnival” on the way

pic.twitter.com/iYnD6WaFCA — 16*29 (@cartisburner__) February 12, 2024

Un credit decisamente a sorpresa, come ha spiegato a Repubblica, Richard Santoro, consigliere del rapper statunitense e ideatore di questa curiosa collaborazione. "Seguo Kanye da circa sei mesi, gli faccio da consulente su vari progetti. Essendo interista, volevo portarlo allo stadio a vedere una partita, ma qualche mese fa, mentre era in Italia, non siamo riusciti a fare in tempo, così siamo andati a Genova a vedere Genoa-Milan. In quella occasione gli ho fatto notare la passione e le coreografie degli ultras e lui è rimasto molto colpito. Al punto che voleva dei tifosi sul palco del concerto che avrebbe dovuto fare a Campovolo, poi annullato. Ma l’idea di realizzare qualcosa con loro gli è rimasta" , ha dichiarato Santoro, 43 anni, nato a Londra da genitori pugliesi.

"Kanye è una persona con un cervello molto veloce – ha raccontato – e lo scorso mese mi ha comunicato che avrebbe voluto inserire dei cori di tifosi nel suo disco. Ho organizzato tutto in 36 ore e devo ringraziare i supporter nerazzurri che si sono prestati a questa operazione con così poco preavviso". Ed ecco allora che lo scorso 27 gennaio duecento membri della Curva Nord si sono recati al Cross Studio di via Watt, zona Navigli, per registrare i cori di cinque brani anche se al momento sono stati utilizzati solo per due tracce.