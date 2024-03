Cosenza-Catanzaro: l’infortunio choc: guardalinee si rompe entrambe le ginocchia

Capita che i calciatori si infortunino durante una partita. Anche questo, purtroppo, fa parte del gioco. È invece piuttosto raro vedere un arbitro, o un guardalinee, farsi male durante un’azione. E non a causa di un contrasto fortuito con uno dei protagonisti del campo. Ma anche l’incredibile a volte si materializza. Del resto l’imprevisto, nella vita, è sempre dietro l’angolo. Ne sa qualcosa Alessandro Cipressa, guardalinee impegnato nella partita di Serie B tra Cosenza e Catanzaro giocata al San Vito-Marulla. L'ufficiale di gara ha rimediato non uno bensì due gravi infortuni che lo terranno lontano dai campi per chissà quanto tempo.

L'assistente stava facendo il suo lavoro sulla fascia di competenza ma al 25’, sul risultato di 0-0, ecco il drammatico colpo di scena. C’è un lancio lungo di un giocatore della squadra di casa, la palla arriva nei pressi della linea laterale dove si trova Cipressa. Quest’ultimo alza la bandierina per segnalare un fallo. Nulla che lasci presagire il peggio. Pochi istanti dopo, però, l’assistente dell’arbitro Fabbri crolla a terra tenendosi le ginocchia. Nei primi istanti nessuno capisce la gravità della situazione. Chissà, forse ci può essere stato chi ha pensato che il guardalinee fosse semplicemente scivolato.

Qualcuno in campo protesta per la segnalazione del fallo. Il guardalinee, però, resta terra molto dolorante. Ora l’attenzione di tutti è su di lui. Cipressa viene soccorso dallo staff sanitario del Cosenza. Il gioco, inevitabilmente, resta fermo per sei minuti per consentire i soccorsi. Il guardialinee viene portato via in barella. Al suo posto entra in campo il quarto uomo, Leonardo Mastrodomenico di Matera.

Il dramma è compiuto. Cipressa, in questo momento di dolore, non solo ha avuto l’incoraggiamento dei giocatori e dei componenti delle due panchine ma anche quello stadio intero. I tifosi, infatti, hanno applaudito, come segno di vicinanza, al momento dell'uscita dal campo dell'ufficiale di gara. Un gesto che lo stesso Cipressa, nonostante il momento delicato, ha apprezzato. E molto. Il guardialinee steso sulla barella ha alzato la mano per ringraziare il pubblico.

Secondo quanto riportato da Sky, Cipressa avrebbe riportato la doppia rottura del tendine rotuleo. Per lui stagione finita. Il guardalinee ha firmato lo dimissioni ed è stato accompagnato a Lecce dal quarto ufficiale.