Cristiano Ronaldo, quanto costa il suo yacht da 27 metri

Cristiano Ronaldo, oltre ad essere uno dei calciatori più famosi e ricchi al mondo, è anche un amante del lusso e della vita in mare. Tra le sue passioni più costose figura senza dubbio il suo yacht personale, l’Azimut Grande (27 Metri), un’imbarcazione da sogno che rappresenta alla perfezione lo stile di vita dell’asso portoghese.

Uno yacht di lusso tutto italiano

L’Azimut Grande 27 Metri è un gioiello della nautica Made in Italy, prodotto dall’omonimo cantiere di lusso noto in tutto il mondo. Con i suoi 27 metri di lunghezza, è uno yacht dal design sportivo ma elegante, costruito interamente in fibra di carbonio per garantire leggerezza, velocità e stabilità in navigazione. Gli interni sono stati progettati dallo studio di design di Achille Salvagni, tra i più rinomati nel settore, mentre le linee esterne sono firmate da Stefano Righini.

Comfort da hotel a cinque stelle

L’imbarcazione offre spazi ampi e raffinati, ideali per crociere in totale comfort. Dispone di 5 cabine per gli ospiti, oltre a quelle riservate all’equipaggio, per un totale di 8–10 posti letto. Ma il dettaglio che colpisce di più è sicuramente la presenza di ben 6 bagni, una caratteristica rara su yacht di queste dimensioni. La zona giorno si apre su un grande salone con vista panoramica, arredato con materiali pregiati e dettagli curati nei minimi particolari. A poppa, un’ampia terrazza affacciata sul mare consente cene all’aperto, mentre il flybridge – la zona superiore – offre vasca idromassaggio, prendisole e area bar.

Quanto costa lo yacht di Cristiano Ronaldo?

Secondo le stime, il modello Azimut Grande ha un prezzo di listino che parte da circa 8 milioni di euro, ma con personalizzazioni e dotazioni extra – come quelle richieste da Ronaldo – il costo può facilmente superare i 10 milioni di euro. Lo yacht è stato acquistato nel 2020 ed è spesso stato avvistato lungo le coste del Mediterraneo, in particolare tra la Costa Azzurra, la Sardegna e l’isola di Maiorca, dove il fuoriclasse ama trascorrere le vacanze con la compagna Georgina Rodríguez e i figli.

Una passione per il mare (e per i dettagli)

Ronaldo ha scelto lo yacht non solo per la qualità tecnica e il design, ma anche per la possibilità di personalizzarlo in base ai suoi gusti. Gli interni riflettono il suo stile: lussuoso ma moderno, con toni chiari, finiture lucide e dettagli high-tech. A bordo non mancano palestra privata, connessione satellitare e dispositivi domotici per controllare luci, climatizzazione e intrattenimento.

Lusso su misura CR7

Il calciatore continua a collezionare oggetti esclusivi e investimenti

di lusso, dallo yacht ai jet privati, dalle supercar agli immobili di pregio. L’Azimut Grande è solo uno dei tanti simboli del suo successo, ma rappresenta anche un rifugio dilontano dai riflettori.