Cristiano Ronaldo si prepara alla prima partita con l’Al-Nassr (e contro Messi)

Sta per finire l'attesa, il debutto di Cristiano Ronaldo con la maglia dell'Al-Nassr è sempre più vicino. Il trasferimento del campione portoghese in Arabia Saudita ha fatto molto clamore. Innanzitutto per l'ingaggio (si parla di un miliardo di euro compreso il ruolo da ambasciatore per i Mondiali 2030) ma anche per la scelta di vita.

Dopo aver vestito le maglie di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus vincendo tutto e realizzando valanghe di gol, CR7 giocherà nella Saudi Pro League. Secondo i rumors di mercato ben presto potrebbe essere seguito da altri giocatori importanti, pronti a sbarcare nel campionato saudita. Insomma nonostante le tante critiche la curiosità di vedere il numero sette più famoso del mondo in questo nuovo contesto è di sicuro tanta.

Quando debutta CR7?

Fino a questo momento gli impedimenti (anche inattesi) per il ritorno in campo di Ronaldo non sono mancati. Prima i problemi di tesseramento, risolti dal club saudita con l'estromissione dalla rosa del camerunense Vincent Aboubakar, poi una squalifica di due giornate rimediata in FA Cup quando il portoghese vestiva la maglia del Manchester United, sanzione che ha valenza mondiale e che quindi non si può aggirare. Per fortuna però i tifosi sauditi non dovranno pazientare ancora molto per godersi il loro nuovo beniamino. Come confermato da Rudi Garcia, il tecnico ex Roma che ora guiderà CR7 in questa nuova avventura in Arabia Saudita "Non giocherà la prossima partita contro l'Al-Shabab perché è squalificato. Ci sarà contro l'Al-Ettifaq, il 22 gennaio".

Ronaldo sfida Messi

Occhio però, il 19 gennaio, c'è in programma allo stadio King-Fahd di Riyad un'amichevole fra il Paris Saint-Germain e una selezione formata dai migliori giocatori di Al-Hilal e Al-Nassr, ossia i due club più rappresentativi dell'Arabia Saudita. E fra i convocati del tecnico argentino Marcelo Gallardo (designato per allenare la compagine) potrebbe rientrare anche Cristiano Ronaldo, dando così vita alla sfida mancata al Mondiale in Qatar con Lionel Messi.

I parigini hanno infatti comunicato sul proprio sito ufficiale l’imminente partecipazione ad una tournèe in Qatar e Arabia Saudita. Queste le parole del club: "Il Paris Saint-Germain si recherà a Doha e Riyadh il 18 e 19 gennaio. Questo tour sarà l'occasione per i parigini di incontrare i loro tifosi del Qatar e dell'area MENA, di allenarsi nell'iconico Khalifa Stadium e di partecipare a una serie di attività organizzate con i partner del club presenti in Qatar, come Qatar Airways, ALL, Qatar Tourism, QNB, Ooredoo e Aspetar. La squadra partirà il 17 gennaio per Doha e poi si recherà a Riyadh, in Arabia Saudita, per giocare contro un undici all-star dei top club sauditi Al-Hilal e Al-Nassr. La partita si terrà allo Stadio King Fahd di Riyadh il 19 gennaio. Dopo la partita, la squadra tornerà a Parigi".

Insomma l'occasione sembra essere quella giusta per l'ultima grande partita tra i due eterni rivali. La prospettiva però lascia perplesso Rudi Garcia: "Da allenatore dell'Al Nassr, non posso essere contento. Per lo sviluppo del calcio saudita è una buona cosa, ma abbiamo una partita di campionato tre giorni dopo. In termini di programmazione, potevano pensarci meglio. Ma non è grave".

Tutte le sfide Ronaldo vs Messi

Sono stati i grandi protagonisti dell'attuale era calcistica, hanno infiammato per anni il Clasico della Liga spagnola, Real Madrid-Barcellona. Si sono contesi ogni anno la conquista del Pallone d'Oro, sempre uno contro l'altro, Cristiano Ronaldo contro Messi. Due giocatori diversi ma anche due stili diversi, entrambi con numeri strabilianti. Ma quante volte si sono affrontati i due campioni? Chi ha vinto più volte? Chi ha segnato di più? Scopriamolo subito.

In totale Ronaldo e Messi si sono trovati l'uno contro l'altro 37 volte dalla Liga alla Champions League, passando per Supercoppa Europea, Coppa del Re e Supercoppa di Spagna. Ecco come è andata:

15 vittorie per Messi

12 vittorie per Cristiano Ronaldo

9 pareggi

In totale Messi ha giocato 3143 minuti, mentre Ronaldo 3004 nelle 37 partite sopracitate. La maggior parte delle gare è relativa al Clasico (Real Madrid-Barcellona), con 30 match, mentre 3 sono state le sfide tra Manchester United e Barcellona, 2 quelle tra Argentina e Portogallo e una tra Juventus e Barcellona.

Nelle 36 partite disputate, Messi ha segnato 22 gol mentre Cristiano segue a 21. La Pulce li ha segnati quasi tutti in maglia Barcellona, escluso uno realizzato con l'Argentina. Per CR7 18 centri con la casacca del Real Madrid, due con quella della Juventus e uno con quella del Portogallo (zero ai tempi del Manchester United).

22 reti per Messi

21 reti per Cristiano Ronaldo

Relativamente agli assist decisivi invece non c'è storia, visto che l'argentino ha fornito 19 passaggi per andare in rete, mentre il portoghese solamente uno.

Nessun gol e poco spettacolo, però, nel primo incontro: il 23 aprile 2008 la semifinale di Champions League Barcellona-Manchester United finisce 0-0 e Ronaldo sbaglia pure un rigore. La rivincita sportiva del Barcellona arriva l'anno successivo: il 27 maggio 2009 a Roma si gioca la finale di Champions, vinta dai catalani per 2-0. Proprio Messi, di testa, segna il gol del raddoppio. Dopo quella sconfitta CR7 lascia il Manchester United per il Real Madrid. La sfida fra lui e Messi si inscrive nella secolare rivalità fra i due club spagnoli. L’ultimo confronto tra i due, disputato l'8 dicembre 2020, ha visto trionfare il portoghese, che con la sua doppietta ha trascinato la Juventus nella vittoria per 3-0 al Camp Nou.

Dove vedere la Saudi Pro League

Ma dove si possono guardare in tv o in streaming le partite di Ronaldo e del suo Al-Nassr? Purtroppo riuscire a vedere le gesta del portoghese nella sua nuova avventura non sarà però molto facile. In Italia infatti nè Sky nè Dazn hanno acquistato i diritti del massimo campionato arabo, la Saudi Pro League. Per vedere una partita dell’Al-Nassr sarà quindi necessario iscriversi al servizio di streaming Shahid, che trasmette il campionato arabo oltre che film e serie tv. Il costo dell’abbonamento è di 12,99 euro al mese, che si abbassa a 9,99 euro al mese in caso di abbonamento annuale. Le lingue disponibili sono soltanto tre: arabo, inglese e francese. Impossibile quindi ascoltare la telecronaca in italiano.