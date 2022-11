Crollo a sorpresa del Belgio: finisce 2-0 per il Marocco

Il Belgio delude le attese ed esce sconfitto 2-0 contro il Marocco nella seconda partita dei Gruppo F dei Mondiali in Qatar. La prova poco brillante fornita nell'esordio vincente contro il Canada si rivela essere un'avvisaglia per i Diavoli Rossi. La squadra di Roberto Martinez è poco brillante e troppo prevedibile al cospetto di un Marocco più intraprendente e ben messo in campo. Il gol del vantaggio arriva da una punizione calciata dal centrocampista della Sampdoria Abdelhamid Sabiri con la complicità del portiere Thibaut Courtois. Il raddoppio arriva nel recupero grazie al gol di Zakaria Aboukhal che chiude i conti con una conclusione sotto la traversa. Il Marocco balza al comanda del Gruppo F con 4 punti, il Belgio fermo a quota 3.

La partita

Roberto Martinez ritrova Lukaku che parte dalla panchina. A guidare l'attacco sarà ancora Batshuay, supportato da De Bruyne e E. Hazard. Tre le novità nella formazione di partenza: dentro Meunier, Onana e T. Hazard. Walid Regragui conferma in blocco l'undici della prima partita ad eccezione del portiere titolare Bono, sostituito da El Kajoui dopo l'inno nazionale.

Primo tempo

Il Belgio prova a fare la partita, la manovra però è troppo prevedibile. Il Marocco chiude bene i varchi e quando può si fa vedere in avanti. Al 28' Amallah ha una buona occasione, il suo destro termina sopra la traversa. Ci prova anche Achraf Hakimi con una pericolosa incursione, ma la sua conclusione non inquadra la porta. Chiusura col brivido per il Belgio: Marocco passa in vantaggio ma sulla punizione di Hakim Ziyech, letta male da Courtois, c'è Saiss in posizione di fuorigioco. Dopo l'intevento del Var, la rete viene annullata.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa il Belgio prova a scuotersi. Eden Hazard rientra sul destro e calcia in porta, El Kajoui devia in corner. Il Marocco è più intrapredente ma pecca nelle conclusioni. Al 56' Boufal si crea lo spazio per calciare col destro, mancando di poco il secondo palo. L'ingresso di Dries Mertens ravviva i Diavoli Rossi. L'ex attaccante del Napoli ci prova con un tiro potente, respinto da El Kajoui. Ad un quarto d'ora dalla fine il Marocco trova il vantaggio meritato. Punizione sul primo palo di Sabiri che sorprende Courtois, ingannato forse dalla presenza di Saiss. Entra anche Romelu Lukaku. Nel recupero il Marocco chiude la partita, Ziyech si libera della marcatura di Alderweireld e serve un assist perfetto per la girata di Aboukhal che la mette sotto la traversa. Può cominciare la festa per i marocchini.

Il tabellino

BELGIO (4-2-3-1) - Courtois; Meunier, Alderweireld, Vertonghen, Castagne; Witsel, Onana (15'st Tielemans), De Bruyne, E.Hazard (15'st Mertens), T.Hazard (30'st Trossard); Batshuay (30'st De Ketelaere). A disposizione: Casteels, Mignolet, Faes, Debast, Theate, Dendoncker, Carrasco, Vanaken, Trossard, De Ketelaere, Openda, Lukaku, Doku. Ct: Roberto Martinez.

MAROCCO (4-3-3) - El Kajoui; Hakimi (22'st Sabiri), Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi (33'st El Yamiq), Amrabat, Amallah (22'st Attiyat Allah); Ziyech, En-Nesyri (27'st Hamdallah), Boufal (27'st Aboukhlal). A disposizione: Tagnaouti, Dari, Benoun, El Khannouss, Jabrane, Zaroury, Ezzalzouli, Chair, Cheddira. Ct: Walid Regragui.

Marcatori: Sabiri (M) 28'st, Aboukhlal (M) 45'+2st

Ammoniti: Onana (B), Sabiri (M)

Arbitro: Cesar Ramos Palazuelos (Messico)