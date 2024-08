Dal cucchiaio all’idropulitrice

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Pupone ha svoltato. Ultime notizie, Francesco Totti molla il cucchiaio e afferra l'idropulitrice, spruzza acqua sulle tapparelle dell'attico romano ai Parioli, quindi ramazza mentre, a bordo terrazza, lo guida il suo nuovo coach, Noemi Bocchi. Fotografie storiche del settimanale Chi segnalano che l'operazione per mettere in funzione il dispositivo sia stata laboriosa, con tempi di recupero oltre la mezzora, ad un certo punto la Bocchi ha provveduto alla sostituzione, ha richiamato il compagno imbranato, ha imbracciato l'aggeggio e ha ultimato l'operazione pulito impossibile. Lontani gli anni belli di «Vi ho purgato ancora!!!» scritto beffardamente sulla maglietta, Totti 2.0 è un casalingo disperato, gli tocca fare economia domestica ma soprattutto contabile, nei giorni scorsi ha venduto la sua società immobiliare Dieci, appesantita dal rosso, l'acquirente è un gruppo di Tel Aviv specializzato in ristrutturazioni di hotel, totale incassato milioni cinque, il salario minimo percepito dall'ex capitano nelle ultime stagioni romaniste ma utilissimo per riequilibrare appena il bilancio disastrato.

Sorge però il problema per le novanta famiglie inquiline costrette a sloggiare, già si percepiscono in lontananza numerosi «malimo'..» all'indirizzo dell'ex padrone di casa. Comunque per le pulizie meglio Er Pupone del Sindaco Gualtieri.