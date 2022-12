Cuore Svizzera agli ottavi di finale, 3-2 e Serbia eliminata

Splendida partita tra Serbia e Svizzera: 3-2 il risultato finale in favore degli elvetici che accedono agli ottavi di finale mentre la Serbia viene eliminata. Partita al cardiopalma, a tratti nervosa, che vede gli elvetici passare il girone conquistando gli ottavi di finale contro il Portogallo. Delude la Serbia che, nonostante il grandissimo tasso tecnico espresso in campo (Tadic, S.Milinkovic-Savic, Tadic) non riesce nemmeno ad agguantare il pareggio e chiude il suo Mondiale con solo un punto conquistato. Per la Svizzera, le reti portano la firma di Shaqiri, Embolo e Freuler mentre per gli avversari vanno in gol Mitrovic e lo juventino Vlahovic.

La partita

Grande tasso di spettacolo in campo. Dopo venti minuti è Shaqiri che trova il gol portando avanti gli elvetici, la reazione della Serbia è rabbiosa e prima Mitrovic poi Vlahovic ribaltano il risultato. Proprio sul finire del primo tempo Embolo riporta la gara in parità. La ripresa si apre subito con la rete di Freuler. La Serbia prova diverse conclusioni senza però inquadrare la porta, complice anche una forma fisica dei suoi uomini migliori non ottimale. Nei minuti di recupero, il match si fa incandescente per un corpo a corpo tra Xhaka e Milenkovic che l’arbitro sanziona con il cartellino giallo. Al triplice fischio è grande festa Svizzera che elimina la Serbia e si regala gli ottavi di finale contro il Portogallo.

Primo tempo

Gioco pirotecnico tra Serbia e Svizzera: parte forte Embolo, dopo nemmeno un minuto, ma sulla sua girata si oppone un grande Vanja Milinkovic-Savic. La Serbia risponde con un bel colpo di testa di Milenkovic che però finisce fuori. Al 20’ la gara si sblocca: Ricardo Rodriguez sfonda sulla sinistra e mette in mezzo, la difesa serba allontana male e il pallone finisce sul sinistro di Shaquiri che mette in rete, complice anche una deviazione di un avversario. La reazione degli uomini di Stojković non tarda ad arrivare. Freuler perde un pallone sanguinoso in mezzo al campo, Tadic serve subito Mitrovic che realizza il gol del pareggio. La Serbia continua a pressare e, al 35’, la Svizzera perde un altro pallone con Vlahovic che insacca grazie ad un bel diagonale. Sul finire di tempo, però, Widmer pesca Embolo in mezzo all’area completamente solo e l’attaccante fa 2-2.

Secondo tempo

La seconda frazione si apre sulla falsa riga del primo tempo con la Svizzera che trova il gol in apertura. Vargas con un tacco meraviglioso serve Freuler e l’atalantino si fa perdonare realizzando il 3-2 per gli elvetici. La risposta della Serbia è affidata al sinistro di Tadic, servito ottimamente dal subentrato Jovic, ma il tiro finisce alto. Con il passare dei minuti, la Svizzera riesce a controllare bene le sortite avversarie e va anche vicina al gol con una punizione di Xhaka che termina sull’esterno della rete. A dieci minuti dalla fine, Stojković opera numerosi cambi preferendo la quantità alla qualità ma il risultato non cambia. Con questa vittoria, la Svizzera si assicura il secondo posto (dietro al Brasile) accedendo agli ottavi di finale dove troverà il Portogallo di CR7. La Serbia, invece, è eliminata.

Il tabellino

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic (55’ Gudelj), Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic (78’ Radonjic), Lukic, S. Milinkovic-Savic (68’ Maksimovic), Kostic; Tadic (78’ Djuricic); A. Mitrovic; Vlahovic (55’ Jovic). Ct. Dejan Stojković

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Sow (68’ Fernandes), Freuler, Xhaka; Shaqiri (69’ Zakaria), Embolo (95’ Okafor), Vargas (83’ Fassnacht). Ct. Yakin



Marcatori: 20’ Shaqiri (Svi), 26’ Mitrovic (Ser), 35’ Vlahovic (Ser), 44’ Embolo (Svi), 48’ Freuler (Svi)



Ammoniti: Widmer (Svi), Vargas ((Svi), Milinkovic (Ser), Rajkovic (Ser), Mitrovic (Ser), Xhaka, Milenkovic, Schar (Svi)



Arbitro: Rapallini (Arg)