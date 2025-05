Dazn e il nuovo Minculpop

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Ministero della cultura popolare, detto in breve Minculpop, venne istituito il 27 maggio del ‘37 e soppresso il 3 luglio del ‘44. Provvedeva a disciplinare, controllare e governare la stampa e la propaganda. Alla vigilia dell’ottantesimo anniversario, il campionato di calcio, divisione nazionale serie A, ha nuovamente introdotto il dicastero e oggi porta la sigla di Dazn che, dicono i letterati, in croato significa sapere, dunque chi è abbonato alla piattaforma streaming tutto sa, grazie alle voci gentili di Pardo e alla grazia inquietante di Leotta.

Dazn trasmette le partite di calcio, la regia della Lega di serie A provvede a censurare eventuali immagini che non rientrano nel protocollo istituzionale, invasioni di campo, scazzottate, aggressioni, insomma tutto quello che da sempre può accadere durante un evento sportivo, quello calcistico in particolare. Il Minculpop invece manda in circuito fotogrammi romantici di coppie che si baciano, di bambini felici per il gol della loro squadra ma anche di pupi lacrimanti per la sconfitta dei loro idoli, bandiere al vento e cori in lontananza, anche scurrili ma su quelli Dazn e la Lega di serie A non sono ancora riusciti ad intervenire, silenziando la folla, spegnendo l’audio, inserendo brani musicali.

Totale: accadono fatti curiosi, come il tipo che è entrato in campo durante Atalanta-Roma, ha preso il pallone per segnare un gol a Svilar ma è stato spintonato dallo stesso portiere romanista prima dell’arrivo degli addetti alla sicurezza, insomma immagini che avrebbero impressionato il pubblico a casa, sconvolgendo le serate degli italiani, portandoli a pensare che il calcio non è la festa di drappi e il viso estasiato dei tifosi, è altro, noi lo sappiamo ma Dazn e Lega di serie A vogliono che il teleutente viva nel mondo delle fiabe, dove tutti camminano felici e contenti. Il prossimo 27 maggio, buon compleanno minculpop.