Dea, un altro esame di tedesco. E derby Bologna-Roma

Un altro esame di tedesco, il più difficile considerando il blasone dell’avversario e la classifica della League Phase. L’Atalanta, unica rappresentante rimasta a difendere l’orgoglio italico nella Coppa più prestigiosa, avrà negli ottavi la sfida inedita (e impervia) con il Bayern Monaco. Con tutto il rispetto delle connazionali Bayer Leverkusen (affossato nella finale di Europa League di due anni fa) e Borussia Dortmund (ribaltato martedì scorso con una grande prova della Dea), il meglio che la Bundesliga e in generale il football europeo può proporre oggi. Anche se The Analyst ritiene sempre l’Arsenal (27,4%) il favorito numero uno con i bavaresi secondi con il 14,28%. Curiosità: l’Atalanta ha più possibilità di alzare il trofeo (1,06%) di Bodo (0,39%) e Galatasaray (0,17%), le squadre che hanno eliminato Intere Juve.

«Cercheremo di rendere dura la vita al Bayern giocando da Atalanta, con il coraggio, la voglia e la spinta dei tifosi. Dovremo fare la gara della vita, ma se vinceranno loro, gli stringeremo la mano», così Marino, dg della Dea.

Che se dovesse compiere l’impresa troverebbe la vincente di Real Madrid-Manchester City, match più succulento degli ottavi insieme a Psg-Chelsea, rivincita dell’ultimo Mondiale per club.

«L’Atalanta quando è in giornata può spostare le montagne», così il portiere del Bayern Neuer.

Sarà invece derby - altro inedito in campo continentale- tra Bologna e Roma in Europa League, una sfida che entrambe avrebbero evitato (trasferta in Emilia ancora vietata ai tifosi giallorossi).

«Giocare in Europa contro un’italiana ha un sapore diverso», il commento del ds del Bologna Di Vaio. «Il rammarico è per il ranking Uefa perché il derby non favorisce l'Italia», ha sottolineato il collega della Roma Massara.

Siamo ancora in corsa per il 2° posto (Germania e Spagna distano pochi centesimi di punto) nonostante siano saltate già 3 squadre. Ancora un’avversaria polacca, invece, per la Fiorentina che affronterà il Rakow Czestochowa.