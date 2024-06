Dea ko coi viola. Chiude quarta e Supercoppa contro i blancos

Spettacolo e gol (cinque, tutti nel primo tempo) sotto la pioggia nel recupero tra Atalanta e Fiorentina, rispettivamente 56 e 57 partite in stagione, che ha fatto calare il sipario sulla Serie A 2023-24. Ultima gara in Italia di Daniele Orsato, che chiuderà la sua carriera arbitrale almeno sul campo agli Europei in Germania.

La Dea viene sconfitta in casa dai Viola e fallisce il sorpasso in classifica alla Juventus finendo quarta ma consolandosi, grazie al successo in Europa League, con la finale di Supercoppa Europea il 14 agosto a Varsavia contro il Real di Ancelotti. Gasperini (foto) sarà ancora alla guida della squadra. Cosa che non accadrà invece a Firenze per Italiano che saluta i gigliati. La Fiorentina, pure delusa dalla sconfitta in finale di Conference League, vince 3-2: viola sempre avanti con Belotti e Nico Gonzalez, Atalanta che si arrende dopo due rimonte con Lookman e Scalvini. Il difensore poi si infortuna al ginocchio sinistro e rischia di saltare l’Europeo.

Gasp conferma prima di attaccare l’Inter: «Come colmare il divario con loro? Un modo è fare un miliardo di debiti facendo contratti incredibili...». E ai viola replica: «A Liverpool ci hanno applaudito tutti. In Italia no. È stato penoso con i tifosi della Fiorentina.Non può sempre esserci la cultura dell’insulto».