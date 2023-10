È una Dea sempre più da Champions. Immobile-gol, gioia Lazio in Extremis

Come Provedel e Vecino in Champions. Ancora un gol all'ultimo istante, ancora un gol pesante. E ancora una rete di Ciro Immobile, la 199ª della sua carriera biancoceleste, stavolta nel ruolo di riserva perché decide partendo dalla panchina. Il minuto 95 sta diventando la zona Lazio per eccellenza e stavolta è la mano malandrina di Milenkovic a provocare un penalty che il centravanti non può sbagliare. Trasformazione perfetta e giù il sipario, con la truppa di Sarri che si prende la terza vittoria di fila in campionato.

La Lazio sorpassa i cugini della Roma, un bel viatico verso il derby in programma fra 13 giorni, anche se la coppia Capitale resta ancora lontana dalle posizioni che contano; la Fiorentina manca l'obiettivo di mettersi in scia delle tre big e si fa sorpassare dall'Atalanta (vittoria facile a Empoli con Scamacca protagonista). Eppure la squadra di Italiano (ancora senza vittorie in 5 sfide contro Sarri) stava per prendersi un punto, risultando più propositiva nel primo tempo - vedi gol annullato dal Var per controllo con il braccio e un palo di testa di Beltran - e più guardinga nel secondo. Nel quale subisce gli attacchi più orgogliosi che figli di un progetto tattico da parte dei biancocelesti.

In riva al Tevere fanno rumore i lamenti di Mourinho (che si attacca alle ammonizioni «scelte» di Maresca e ai pochi giorni di riposo dalla gara di Coppa) mentre la continuità sembra essere il problema di Sarri (dopo la batosta olandese di Champions la sua squadra si è quanto meno rialzata). La Roma ha ben otto squadre davanti in graduatoria, compreso il sorprendente Bologna di Thiago Motta che qualcuno già indica come possibile successore di Mou in giallorosso; la Lazio è a -3 dalla zona Champions dove è approdata l'Atalanta.

Scamacca (nella foto) trascina la Dea in casa dell'Empoli nell'altro posticipo. L'ex West Ham segna due gol, uno per tempo e il primo addirittura di tacco, serve l'assist per il terzo di Koopmeiners mentre due legni gli negano il poker. Anche il ct Spalletti, che lo ritiene un centravanti completo, sarà contento. La Dea sale al quarto posto, sorpassando il Napoli tricolore e la già citata Fiorentina. Meglio di così...