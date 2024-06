Le pagelle | Deludono tutti, si salva solo Donnarumma. Freuler padrone del centrocampo

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'Italia irriconoscibile esce agli ottavi di finale di Euro 2024, battuta 2-0 dalla Svizzera. Gli elvetici dominano in lungo e in largo e vanno a segno con Freuler (37') e Vargas (46'). Gli Azzurri colpiscono due pali nella ripresa ma forniscono una prova a tratti sconcertante. Ecco le pagelle del match.

Svizzera

Yann SOMMER 6 - Pomeriggio tranquillo per il portiere dell'Inter. Il primo brivido glielo regala il compagno Schar. Scamacca lo grazia con un errore clamoroso

Fabian SCHAR 6 - Appoggia tanto l'azione. Prova a ravvivare la partita con un retropassaggio di testa inspiegabile

Manuel AKANJI 7 - Perno della difesa a tre. Francobolla Scamacca e non gli lascia spazio. Se l'ha scelto Guardiola ci sarà un motivo

Ricardo RODRIGUEZ 6.5 - Utile per fare ripartire l'azione col mancino. Braccetto perfetto

Michel AEBISCHER 6.5 - Utilissimo tatticamente da esterno che stringe dentro il campo. Dal 90+2' Renato STEFFEN SV

Remo FREULER 7.5 - Chiude una splendida azione con un bellissimo inserimento. Fa sempre la cosa giusta, centrocampista inspiegabilmente sottovalutato

Granit XHAKA 7 - Solita regia efficacia. Detta i tempi con la solita maestria da veterano



Fabian RIEDER 7 - La sorpresa della giornata. Gran bel sinistro. Il pallo e Donnarumma gli negano il gol su punizione. Dal 71' Leonidas STERGIU 6 - Cambio utile in mezzo al campo

Ruben VARGAS 7.5 - Emula lo spagnolo Nico Williams facendo ammattire Di Lorenzo. Trova il jolly con uno splendido tiro a giro.

Dal 71' Steven ZUBER 6 - Qualche buona incursione sulla sinistra

Breel EMBOLO 6 - Attacca sempre la profondità. Spreca un'occasione clamorosa davanti a Donnarumma. Fa a sportellate con i difensori azzurri. DAl 77' Kwadwo DUAH SV

Dan NDOYE 6.5 - Svaria sul fronte d'attacco da seconda punta atipica. La sua vivacità mette sempre in ansia la difesa azzurra. DAl 76' Vincent SIERRO SV

Ct: Murat YAKIN 8 - Il suo 3-5-2 ha dei meccanismi ben consolidati. Vince la sfida con Spalletti dominando la partita in lungo e in largo. La matricola terribile adesso è una vera e propria mina vagante ed è tutto merito suo. L'Inghilterra è avvertita

Italia

Gianluigi DONNARUMMA 6.5 - Ancora una volta il migliore della squadra. Provvidenziale sulla conclusione di Embolo. Poi si salva con l'aiuto del palo sulla punizione di Rieder. Non può nulla sul bellissimo gol di Vargas

Giovanni DI LORENZO 4.5 - Non ci siamo, si conferma ancora una volta il punto debole della difesa. Vargas lo punta come vuole. Europeo da resettare subito

Gianluca MANCINI 5 - Sostituisce Calafiori al centro della difesa. Sfortunato sul gol di Freuler

Alessandro BASTONI 5 - Fa quello che può, provando a salvare il salvabile ma naufraga con i compagni di squadra

Matteo DARMIAN 4.5 - Solo contenimento. Inesistente in fase di spinta. Dal 75' Andrea CAMBIASO SV - Troppo poco per incidere, cambio che andava fatto prima

Nicolò BARELLA 4.5 - Spento, impreciso e lezioso. La brutta copia del giocatore ammirato contro l'Albania. DAl 64' Mateo RETEGUI 6 - Qualche spizzata di testa, fa valere il suo peso in mezzo all'area

Nicolò FAGIOLI 5 - Debutta al posto di Jorginho, inizia con troppa timidezza. Pian piano prende confidenza. Non si può chiedere a lui di prendersi sulle spalle il centrocampo. Dall'86' Davide FRATTESI SV - Entra a partita ormai decisa

Bryan CRISTANTE 4.5 - Prova a dare sostanza ma delude come gli altri. Quando il guerriero non lotta, emergono i limiti tecnici. DAl 75' Lorenzo PELLEGRINI SV - La sua qualità sarebbe servita prima

Federico CHIESA 5 - Parte sulla fascia destra (dove solitamente rende meno). Appena passa a sinistra fa un'azione funambolica delle sue. Ma è troppo poco per un giocatore come lui

Gianluca SCAMACCA 4 - Si perde tra i centrali svizzeri. Un corpo estraneo rispetto ai compagni. Colpisce il palo da zero metri

Stephan EL SHAARAWY 5 - Al debutto all'Europeo, è quello che ci prova di più nel primo tempo. 46' Mattia ZACCAGNI 6 - È forse che l'unico che ha entusiasmo e voglia di fare. Serve un pallone perfetto a Scamacca che colpisce il palo

Ct: Luciano SPALLETTI 4 - Le scelte iniziali non convincono per niente e consegnano un'Italia troppo brutta per essere vera. Anche la ripresa è un incubo. Inspiegabile l'aver lasciato Zaccagni in panchina.

Ma al di là di qualsiasi discorso sui singoli (sballottati tra moduli e sistemi di giochi diversi), resta imperdonabile la mancanza di voglia e di grinta. La campagna europea è deludentissima, e anche il suo lavoro fino a questo punto.

Arbitro: Szymon MARCINIAK (Polonia) 6 - Partita molto tranquilla. La distribuzione dei cartellini pare corretta