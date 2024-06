Italia per ora non pervenuta, Svizzera avanti 1-0 | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

L’Olympiastadion di Berlino è un luogo carico di memorie dolcissime per l’Italia ma oggi servirà un’altra prestazione maiuscola degli Azzurri per riuscire ad avere la meglio dell’ostica Svizzera. In palio il primo biglietto per i quarti di finale di Euro 2024. Vediamo quindi quali sono state le scelte dei due tecnici e come si schiereranno le squadre. Seguite Svizzera-Italia con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Il tecnico elvetico, visto le grandi prove messe dai rossocrociati nella fase a gironi, conferma quasi in toto l’undici iniziale. Nel tridente d’attacco, Embolo verrà supportato da Rieder e dal rapidissimo Vargas. A complicare parecchio la vita agli Azzurri saranno Aebischer ed il bolognese Ndoye, che spingeranno sulle fasce. Formazione molto offensiva quella schierata da Yakin.

Spalletti conferma le previsioni della vigilia, tornando al 4-3-3. Al posto dello squalificato Calafiori partirà il romanista Mancini mentre viene confermata sia la staffetta tra Jorginho e Fagioli sulla mediana e la scelta di Scamacca al posto di Retegui in attacco. Confermato l’inserimento di El Shaarawy, al debutto in questo europeo: a completare il tridente Chiesa. Dimarco non ce la fa: a centrocampo accanto a Cristante ci sarà quindi l’interista Darmian.

La diretta del primo tempo

45+2’ – FINE PRIMO TEMPO. Prima frazione decisamente deficitaria dell’Italia, che ha sbagliato approccio e non è stata in grado di rispondere all’aggressività elvetica. Vantaggio meritato per la Svizzera, molto da fare per Spalletti nell’intervallo.

45’ – PALO SVIZZERA!! Punizione a giro di Rieder che prova a sorprendere Donnarumma: bello l’intervento del numero uno azzurro che devia sul palo.

44’ – Ammonito El Shaarawy per un’entrataccia su Schaer sulla tre quarti.

37’ – GOL SVIZZERA!!! Azione fluida sulla sinistra della Svizzera che mette un cross al centro per il liberissimo Freuler. Il centrocampista del Bologna controlla e batte Donnarumma.

35’ – Prima ammonizione della partita: Marciniak punisce l’intervento di Barella.

33’ – Buona azione di Rieder sulla destra ma cross troppo sul palo: Donnarumma ci arriva. La Svizzera domina nel possesso palla: oltre al 65% finora.

31’ – La Svizzera cerca la soluzione da fuori ma il tiro di Rodriguez è da dimenticare. Approccio un po’ molle quello degli Azzurri, che soffrono la fisicità e la tecnica degli elvetici.

30’ – La difesa azzurra fatica a contenere il possesso dei rossocrociati che, per fortuna, sono poco precisi nell’ultimo passaggio verso Embolo.

27’ – Galoppata di Ndoye e cross molto insidioso che attraversa tutta l’area dell’Italia: per fortuna non ci arriva nessuno.

25’ – Serpentina in area di Chiesa, che conclude verso la porta: prima di Sommer ci arriva Akanji.

23' - RISCHIO ENORME!! Disattenzione della difesa azzurra che mette Embolo a tu per tu con Donnarumma. Il portierone azzurro ci mette una pezza, ma che rischio!

19’ – Ripartenza insidiosa di El Shaarawy: la difesa elvetica lo stende ma l’Italia non approfitta di un calcio di punizione interessante. Non male lo schema di Barella per Di Lorenzo, che cicca il pallone: non sarebbe comunque valso, visto che era in fuorigioco.

16’ – Italia finalmente pericolosa su un’incursione di Fagioli che lancia Cristante: buono il suo cross ma ci arriva prima l’ex milanista Rodriguez.

12’ – Preoccupazione nella panchina azzurra quando Barella è toccato duro e ha qualche problema.

10’ – Pressing asfissiante degli elvetici, che complicano l’uscita dal basso dell’Italia. Buon possesso della Svizzera ma senza creare grossi grattacapi alla difesa tricolore.

1' - SI PARTE!! Approccio equilibrato da parte delle due squadre nei primi minuti.

-10 - Tutto pronto all'Olympiastadion di Berlino per il primo ottavo di finale di Euro 2024 tra Svizzera e Italia.

Il tabellino

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Cristante, Fagioli, Barella; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. Allenatore: Luciano Spalletti

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Aebischer; Vargas, Rieder; Embolo. Allenatore: Murat Yakin

Marcatori: 37' Freuler (S)

Ammoniti: 35' Barella (I), 44' El Shaarawy (I)

Espulsi: -

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)