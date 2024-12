Derby rubati

Ascolta ora 00:00 00:00

«Tanti derby non vinti? Non li abbiamo persi tutti, anzi. E abbiamo avuto un po' di sfortuna: recentemente ho visto un video con i derby che sono stati rubati prima dell'arrivo del Var. E non sono pochi». Chi avrà mai elaborato questo elegante pensiero e pronunciato tali raffinate parole? Un vecchio cuore granata? Un tifoso della curva Maratona? Un giornalista di fede torinista? Ma no, trattasi di Cairo Urbano, sì proprio lui, il presidente del Torino,

il quale massimo dirigente, proprietario di Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, La7 e di altre imprese editoriali, si è intrattenuto sulle frequenze di Radio Deejay, nel programma Deejay Football club condotto da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e da Fabio Caressa, volto di Sky Sport, telecronista e conduttore del Club, dunque due autorevoli interlocutori. Cairo Urbano, eccitato dalla vittoria strappata sull'impervio campo di Empoli, ha bisogno di recuperare la stima dei tifosi i quali, in verità, non vedono l'ora che si faccia da parte, vendendo il Torino. Lui

ha smentito l'ipotesi ma astutamente, si fa per dire, ha

intuito di poter confezionare un meraviglioso regalo natalizio per il popolo granata: dare dei ladri agli juventini. Ripensandoci, sarebbe opportuno il ricorso al Var anche per Cairo Urbano Roberto Agostino. E non sono pochi.