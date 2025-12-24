Il Diavolo e Kostic, passaporto per avere Vlahovic

Un acconto per Vlahovic.Si può leggere anche così l'accelerazione del Milan per il giovane attaccante Andreja Kostic (classe 2007) del Partizan Belgrado: offerti 4 milioni per portare a Milano il montenegrino, che in comune col centravanti della Juve ha il procuratore. Quel Darko Ristic che sta dialogando col Diavolo per l'estate di Vlahovic a parametro zero. Per la serie: un colpo tira l'altro...
