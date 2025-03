Digital Cup 2025, scende in campo la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è chiusa con un grande successo la Digital Cup 2025 a Firenze al Centro Tecnico Federale di Coverciano. La Nazionale Italiana Comunicazione Digitale quest’anno ha proposto una sfida inedita tra Social Network e AI & VR, finita 5-7 dopo una partita molto equilibrata. Prima della partita un premio speciale, lo Smartphone d’Oro, a Valentina Baggio, figlia di Roberto, per la sua attività di comunicazione digitale e per la creazione e la gestione dell’account Instagram di successo @robybaggio_official.



Il Presidente della Nazionale Comunicazione Digitale, Francesco Di Costanzo, ha ricevuto da Gaia Simonetti e Chiara Castellani il Premio "Costruiamo Gentilezza nello sport" per i progetti di sport e gentilezza realizzati insieme a tutta la Nazionale. L’evento ha sostenuto la raccolta fondi per l’associazione Trisomia 21 che si dedica al sostegno delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie.



L’iniziativa, come sempre, ha messo al centro divulgazione e sensibilizzazione sui temi del digitale e la beneficenza. Francesco Di Costanzo, presidente Nazionale Italiana Comunicazione Digitale: «Anche quest’anno, grazie al sostegno dei partner e di tutte le persone coinvolte nell’iniziativa, abbiamo vissuto una giornata ricca di emozioni e di racconto di esperienze di sport, digitale, comunicazione, beneficenza.

Abbiamo raccontato i principali cambiamenti che riguardano il mondo dello sport e del digitale, ad esempio l’AI generativa e la realtà virtuale e le novità delle piattaforme social. In campo abbiamo provato a regalare un pomeriggio di divertimento e beneficenza con il pallone. Un grande grazie a tutti coloro che hanno partecipato, la Digital Cup torna nel 2026»