Diretta Europei 2024: dove vedere tutte le partite. Il programma

È tutto pronto per il via di Euro 2024: in Germania l'Italia di Luciano Spalletti difenderà il titolo, conquistato nella storica vittoria di Wembley contro l'Inghilterra, sotto la guida di Roberto Mancini.

Saranno ben 51 le partite previste per la competizione, dalla fase a gironi fino alla finale, in programma domenica 14 luglio alle 21 a Berlino. Su Rai 1 (e in chiaro) sarà possibile guardare tutte le partite dell'Italia. Ma non solo. Oltre alle gare degli Azzurri saranno trasmesse anche tutte quelle dai quarti in poi, nonché quelle più importanti della fase a gironi (31 partite su 51). Chi invece non vorrà perdersi nemmeno un minuto di Euro 2024, dove sintonizzarsi su Sky Sport, che assicurerà la copertura totale del torneo continentale. Tutti i 51 match del torneo saranno in diretta su Sky, in streaming su NOW, in mobilità su Sky GO e anche in 4K, 20 di questi in esclusiva live, per circa 200 ore di diretta complessive.

Il programma delle partite

Si parte venerdì 14 giugno alle 21, con il match inaugurale Germania-Scozia. La Nazionale è inserita nel Gruppo B e incontrerà l’Albania il 15 giugno a Dortmund, la Spagna il 20 giugno a Gelsenkirchen e la Croazia il 24 giugno a Lipsia. Le partite, nella fase a gironi, si disputeranno in tre fasce orarie: 15, 18 e 21. Dagli ottavi, invece, alle 18 e alle 21.

FASE A GIRONI

14 giugno

A: Germania - Scozia (Monaco, 21:00) SKY E RAI 1

15 giugno

A: Ungheria - Svizzera (Colonia, 15:00) SKY

B: Spagna - Croazia (Berlino, 18:00) SKY E RAI 2

B: Italia - Albania (Dortmund, 21:00) SKY E RAI 1

16 giugno

D: Polonia - Paesi Bassi (Amburgo, 15:00) SKY

C: Slovenia - Danimarca (Stoccarda, 18:00) SKY

C: Serbia - Inghilterra (Gelsenkirchen, 21:00) SKY E RAI 1

17 giugno

E: Romania - Ucraina (Monaco, 15:00) SKY

E: Belgio - Slovacchia (Francoforte, 18:00) SKY E RAI 2

D: Austria - Francia (Düsseldorf, 21:00) SKY E RAI 1

18 giugno

F: Turchia - Georgia (Dortmund, 18:00) SKY

F: Portogallo - Repubblica Ceca (Lipsia, 21:00) SKY E RAI 1

19 giugno

B: Croazia - Albania (Amburgo, 15:00) SKY

A: Germania - Ungheria (Stoccarda, 18:00) SKY E RAI 2

A: Scozia - Svizzera (Colonia, 21:00) SKY E RAI 1

20 giugno

C: Slovenia - Serbia (Monaco, 15:00) SKY

C: Danimarca - Inghilterra (Francoforte, 18:00) SKY E RAI 2

B: Spagna - Italia (Gelsenkirchen, 21:00) SKY E RAI 1

21 giugno

E: Slovacchia - Ucraina (Düsseldorf, 15:00) SKY

D: Polonia - Austria (Berlino, 18:00) SKY

D: Paesi Bassi - Francia (Lipsia, 21:00) SKY E RAI 1

22 giugno

F: Georgia - Repubblica Ceca (Amburgo, 15:00) SKY

F: Turchia - Portogallo (Dortmund, 18:00) SKY E RAI 2

E: Belgio - Romania (Colonia, 21:00) SKY E RAI 1

23 giugno

A: Svizzera - Germania (Francoforte, 21:00) SKY E RAI 1

A: Scozia - Ungheria (Stoccarda, 21:00) SKY

24 giugno

B: Croazia - Italia (Lipsia, 21:00) SKY E RAI 1

B: Albania - Spagna (Düsseldorf, 21:00) SKY

25 giugno

D: Paesi Bassi - Austria (Berlino, 18:00) SKY E RAI 2

D: Francia - Polonia (Dortmund, 18:00) SKY

C: Inghilterra - Slovenia (Colonia, 21:00) SKY E RAI 1

C: Danimarca - Serbia (Monaco, 21:00) SKY

26 giugno

E: Slovacchia - Romania (Francoforte, 18:00) SKY

E: Ucraina - Belgio (Stoccarda, 18:00) SKY E RAI 2

F: Repubblica Ceca - Turchia (Amburgo, 21:00) SKY

F: Georgia - Portogallo (Gelsenkirchen, 21:00) SKY E RAI 1

OTTAVI DI FINALE

29 giugno

38 2A - 2B (Berlino, 18:00) SKY

37 1A - 2C (Dortmund, 21:00) SKY E RAI 1

30 giugno

40 1C - 3D/E/F (Gelsenkirchen), 18:00) SKY

39 1B - 3A/D/E/F (Colonia, 21:00) SKY E RAI 1

1 luglio

42 2D - 2E (Düsseldorf, 18:00) SKY

41 1F - 3A/B/C (Francoforte, 21:00) SKY E RAI 1

2 luglio

43 1E - 3A/B/C/D (Monaco, 18:00) SKY

44 1D - 2F (Lipsia), 21:00) SKY E RAI 1

QUARTI DI FINALE

5 luglio

45 V39 - V37 (Stoccarda, 18:00) SKY E RAI 2

46 V41 - V42 (Amburgo, 21:00) SKY E RAI 1

6 luglio

48 V40 - V38 (Düsseldorf, 18:00) SKY E RAI 2

47 V43 - V44 (Berlino, 21:00) SKY E RAI 1

SEMIFINALI

9 luglio

49 V45 - V46 (Monaco, 21:00) SKY E RAI 1

10 luglio

50 V47 - V48 (Dortmund, 21:00) SKY E RAI 1

FINALE

14 luglio

V49 - V50 (Berlino, 21:00) SKY E RA1

Euro 2024 su Rai Sport

Rai Sport trasmetterà le migliori i 31 partite di Euro 2024. Le gare saranno in chiaro su Rai1, Rai2, Rai SportHD e RaiPlay, a cui si andrà ad aggiungere la copertura radiofonica integrale dell’evento garantita da Radio Rai. Anche in quest'edizione la Rai terrà alto il livello dell'informazione con la postazione social da Casa Azzurri, il quartier generale dell'Italia in Germania. Inoltre ci saranno interviste, immagini esclusive e approfondimenti con le dirette delle conferenze stampa e degli allenamenti ci saranno diversi programmi. Subito dopo le partite andrà in onda su Rai 1 la trasmissione "Notti Europee" con interviste a caldo e commenti. L'approfondimento sullo sport sarà disponibile anche nel daytime con "Dribbling Europei", su Rai2 nel primo pomeriggio e "Diretta Azzurra" su RaiSportHD.

Euro 2024 su Sky Sport

Sky Sport racconterà Euro 2024 con una copertura capillare dedicata all'Italia e all'intero torneo, il top della tecnologia e un dream team d’eccezione. Pronti tre studi dedicati, da Milano a Berlino passando per gli stadi in cui giocheranno gli Azzurri. Proprio da qui che si snoderà il racconto di Sky in occasione delle partite dell'Italia, con Federica Masolin padrona di casa e i grandi nomi del calcio – tra i quali Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Luca Marchegiani, Lorenzo Minotti, Fabio Capello e Alessandro Del Piero - per commentare e analizzare ogni azione insieme ai giornalisti di Sky Sport. La giornata tipo di Sky Sport, per tutta la durata del torneo, inizierà alle 10 del mattino: nella prima edizione di Sky Sport 24, spazio a tutte le news per rivivere il meglio della giornata precedente e presentare le partite in programma nelle ore successive.

Alle 13, in diretta dalla Home of Adidas Football, Cristiana Buonamano nella prima metà del torneo e Marina Presello per il rush finale, condurranno gli spazi di approfondimento dedicati ai match. Nel prosieguo Sara Benci, Leo Di Bello e Mario Giunta si alterneranno alla conduzione dei pre e post partita nel nuovo super studio dedicato agli Europei, in diverse fasce orarie: dalle 14 alle 15 - con una rubrica fissa, EuroGoleador, condotta da Sara Benci - dalle 17 alle 18, dalle 20 alle 21 e dalle 22.45 alle 23.30.

A seguire, dalle 23.30 alle 24.30, dal lunedì al venerdì, chiuderà la giornata l’appuntamento con. Sabato e domenica gli studi serali del fine settimana con Euroweekend, dalle 23.30 alle 24.30.