"Dobbiamo fare meglio in fase realizzativa". De Ketelaere sta tradendo il Milan e Pioli

Il Milan di Stefano Pioli sta dimostrando di essere in palese difficoltà in campionato e l'1-1 casalingo, ottenuto al 93' in rimonta contro la Cremonese di Davide Ballardini, mette nei guai il Diavolo nella corsa alla Champions League. I rossoneri sono riusciti a strappare due punti nelle ultime due giornate segnando due gol, al 97' contro la Roma e al 93' proprio contro i grigiorossi, ma questi due pareggi suonano come una mezza sconfitta (soprattutto quella di ieri sera contro la penultima della classe che per poco non ha sfiorato l'impresa espugnando il Meazza).

Il tecnico rossonero è stato salvato da Junior Messias e tanti tifosi sui social, nel post partita, hanno criticato le sue scelte iniziali di formazione visto il troppo turnover applicato. In realtà, però, Pioli ha voluto risparmiare alcuni titolari in vista del tour de force ravvicinato che dice Lazio in campionato, andata del derby di Champions, Spezia a domicilio in Serie A e ritorno di Champions contro i nerazzurri.

Non può essere il tecnico del Milan l'uomo in meno di giornata, lo è bensì un acquisto oneroso che per ora si è rivelato un vero flop visti gli zero gol segnati e un solo assist sfornato: stiamo parlando di Charles De Ketelaere che è l'uomo in meno di giornata. Né lui né il connazionale Divock Origi stanno disputando una stagione anonima ma se l'ex Liverpool è arrivato a parametro zero, per il classe 2001 sono stati investiti oltre 35 milioni di euro che si sono per ora tradotti in un solo assist in campionato e tante partite anonime, impalpabili in cui non ha mai inciso. L'ex Bruges ha collezionato solo brutte prestazioni, tante bocciature e ora anche San Siro ha peso la pazienza.

Numeri da incubo

De Ketelaere è stato presente in 30 partite su 33 in campionato del Milan. Il belga è riuscito "nell'impresa" di sfornare un solo assist, nel mese di agosto, e di non realizzare nessuna rete. Il classe 2001 è la vera delusione di questa stagione 2022-2023 con Maldini e Massara che la scorsa estate hanno impiegato tutte le risorse e le energie per questo talento che sta facendo fatica ad imporsi in rossonero. Quasi 1500 minuti in tutte le competizioni e mai decisivo. Dieci volte titolare in campionato, 20 volte subentrante, 3 volte in panchina senza mettere piede in campo. Al belga va addirittura peggio in Champions League con sei presenze di cui tre da titolare e tre da subentrante. De Ketelaere non ha giocato il ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham ed entrambi i quarti di finale di Champions contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Pioli tenta la difesa

Pioli ha difeso le sue scelte di formazione: "Giroud e Leao in panchina? C'erano anche a Roma, ma non abbiamo fatto gol lo stesso. Dobbiamo essere più incisivi, precisi e determinati a sbloccare le gare. Stiamo buttando via dei punti che ci penalizzano in classifica". "Ho visto una squadra con tanta energia e intensità stasera, non era stanca. Il risultato è deludente, non è quello che volevamo e cercavamo. Peccato perché stiamo buttando via delle situazioni che ci devono vedere più attenti. Dopo un buonissimo primo tempo, nel secondo tempo ci siamo allungati e innervositi e non abbiamo più giocato da squadra" .

La verità, però, è che giocatori come De Ketelaere, Origi, Rebic sono stati assenti "ingiustificati" in questa stagione con l'aggravante per il belga, ex Bruges, di essere stato il colpo ad effetto del mercato rossonero. I tifosi del Diavolo sono delusi dalle sue prestazioni ma anche dalla mancanza di carattere del 22enne belga che al momento sembra un vero e proprio corpo estraneo in campo.