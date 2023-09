"Indegno", "Si sta zitti". I fischi a Donnarumma dividono gli Azzurri

Non è stata una serata facile per Gigio Donnarumma da parte del pubblico di San Siro, prima e durante la partita tra Italia e Ucraina, valida per le qualificazioni a Euro 2024.

L'errore nel match contro la Macedonia del Nord, ma soprattutto il suo "tradimento" dei colori rossoneri, hanno reso ancora più complicato il ritorno del portiere campano al Meazza, dove i tifosi milanisti non hanno dimenticato il suo trasferimento al Psg.

Non ha sorpreso, dunque, l'accoglienza riservata al portiere nonostante Spalletti alla vigilia abbia fatto di tutto per difenderlo. Niente di nuovo insomma, visto che lo stesso era accaduto in occasione dei precedenti incontri dell'Italia contro Spagna e Inghilterra, nel 2021 e 2022.

A San Siro la reazione che ci si aspettava dai tifosi del #Milan presenti #FischiamoDonnarumma pic.twitter.com/yGJ1yrDZyK — Daniele Grassini (@DaniGrassini) September 12, 2023

La ricostruzione

All'ingresso degli Azzurri per il riscaldamento, lo speaker ha annunciato il nome dell'ex portiere del Milan scelto da Spalletti come capitano al posto di Immobile e dagli spalti è subito partito qualche fischio rivolto proprio a lui. Fischi e mugugni sono proseguiti anche prima degli inni nazionali e poi al primo pallone toccato con i piedi dopo circa venti minuti di partita. Non sono mancati, comunque, anche gli applausi di una parte del pubblico per manifestare sostegno al numero uno azzurro.

Nel mezzo Gigio ha effettuato alcune buone parate contro l'Ucraina, dando sicurezza al reparto. Incolpevole sul goal ucraino dopo aver parato l'iniziale conclusione su cui Yarmolenko ha trovato il tap-in vincente. Una prestazione decisamente migliore rispetto alla gara di Skopje. Al triplice fischio, diversi giocatori dell'Italia sono andati ad abbracciare Donnarumma, colpito dai fischi soprattutto nell'ultima parte di match. A supportare il numero uno dopo la vittoria anche diversi giocatori dall'altra parte del campo o rimasti in panchina, come il collega Guglielmo Vicario. Il gruppo azzurro è tutto con lui e questo è quello che conta.

Le reazioni

Man of the match contro l'Ucraina, Davide Frattesi ha commentato in maniera netta quanto successo ai microfoni di Sky Sport, condannando i tifosi per i fischi a Donnarumma: "Mai visto una roba del genere in una Nazionale, capisco tutto ma è una roba indegna. Un giocatore della Nazionale non deve essere fischiato. Siamo andati da altre parti, non è mai successo. Non il capisco il motivo per il quale venga fischiato così ogni volta che viene qui. I fischi comunque non lo intaccano perchè è troppo forte, gli ho detto che gli voglio bene".