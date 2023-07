Doppia offerta choc dall'Arabia Saudita per Osimhen: il Napoli fa muro (almeno per ora)

L'Al-Hilal fa sul serio per Victor Osimhen. Dopo aver incassato il no da Kylian Mbappé, promesso sposo al Real Madrid, il club saudita ha messo nel mirino il bomber nigeriano del Napoli, capocannoniere nell'ultimo campionato di Serie A con 26 reti.

Secondo l'Èquipe, l'Al-Hilal dopo averne parlato con l'attaccante ha inviato nelle scorse ore al Napoli due offerte, da 120 e 140 milioni di euro. Per il quotidiano francese le due proposte sono state rifutate dal club azzurro che aspetta una cifra ancora più alta per cedere il suo giocatore. Una ricostruzione comunque verosimile vista l'importanza di Osimhen per i Campioni d'Italia.

Il nigeriano rimane un elemento imprescindibile per il tecnico Rudi Garcia e, come sottolineato chiaramente dal presidente Aurelio De Laurentiis, il numero 9 azzurro potrà muoversi solo e soltanto di fronte ad una proposta ritenuta "più che indecente". In soldoni 200 milioni di euro sarebbe la cifra di fronte al quale l'affare potrebbe concretizzarsi. Una richiesta che non è detto spaventi l'Al-Hilal, che potrebbe tornare alla carica con una nuova offerta ancora più alta.

La questione rinnovo

Intanto slitta ancora la fumata bianca, ma non viene meno la fiducia, per il rinnovo del contratto di Osimhen, in scadenza nel 2025. L'agente dell'attaccante, Roberto Calenda, ha lasciato il ritiro del Napoli di Castel di Sangro dove era giunto nella serata di domenica, senza aver incontrato De Laurentiis. Al momento la situazione relativa al contratto del nigeriano resta sempre la stessa: ci sono ancora distanze sul valore della clausola di rescissione da inserire nel nuovo contratto (l'entourage di Osimhen la varrebbe intorno ai 150 milioni di euro mentre il club partenopeo molto più alta vicina ai 200 milioni richiesti) e sull’ingaggio (che, bonus compresi, sarà quasi raddoppiato).

L'accordo ovviamente andrebbe a soddisfare tutte le parti in causa ma è chiaro che l'inserimento della clausola servirebbe a fissare il prezzo del calciatore sul mercato. Un messaggio chiaro per chi vuole acquistare Osimhen. Prima della fine del ritiro in Abruzzo (11 agosto), Calenda dovrebbe tornare per un ulteriore aggiornamento, dopo la visita interlocutoria di domenica. Servirà pazientare ancora un po', mentre le sirene di mercato provenienti dall'Arabia Saudita si fanno sempre più insistenti.

Intanto il Napoli prosegue intanto la caccia al sostituto di Kim Min-jae. Per il posto lasciato vacante dal difensore sudcoreano si profila una corsa a tre. Entro la fine della settimana, De Laurentiis proverà a rilanciare per Kevin Danso, dichiarato incedibile dal Lens qualche giorno fa. Sempre calda la pista che porta al greco Mavropanos, che non ha giocato l’ultima amichevole con lo Stoccarda, un chiaro indizio che qualcosa per lui si sta muovendo sul mercato. L'ultima idea riporta a Josip Sutalo, 23enne croato della Dinamo Zagabria, vecchia conoscenza della Serie A, con le maglie di Hellas Verona e Atalanta. Una soluzione più economica rispetto alle altre due.