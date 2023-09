Doppietta e record di Pelè superato: Neymar nella storia della Seleçao

La serata di ieri è stata in un certo senso storica per la nazionale di calcio brasiliana e per l'attaccante Neymar da Silva Santos Júnior: autore di una doppietta nel match dominato contro la Bolivia, valido per il primo turno del girone di qualificazione sudamericano ai mondiali di calcio del 2026, O'Ney è infatti balzato in cima alla classifica dei migliori marcatori della Seleçao di tutti i tempi, superando il record di Pelè che durava dal 1971.

Le statistiche

Con 79 reti messe a segno complessivamente in 125 presenze nella nazionale verdeoro, Neymar ha scavalcato quindi il primato di Pelè, che aveva siglato l'ultima rete riconosciuta ufficialmente dalla Fifa l'11 luglio del 1971 nel match amichevole tra la Seleçao e la nazionale di calcio dell'Austria. A Pelè viene riconosciuto un primato di 77 centri in 92 partite, ma c'è un aspetto da sottolineare a riguardo. O Rei, scomparso il 29 dicembre 2022 all'età di 82 anni, avrebbe in realtà messo a segno 95 reti in 125 presenze nella nazionale verdeoro, ma di questo totale fanno parte anche i gol siglati durante le amichevoli tra la Seleçao e club o squadre ufficiali degli stati brasiliani: gol che la Federazione brasiliana (Cbf) accetta al contrario della Fifa.

Ecco quindi spiegato il perché del bottino "ridotto" di reti attribuite ufficialmente all'ex stella del Santos. Resta comunque decisamente evidente, a parte il fatto non certo trascurabile delle tre coppe Rimet sollevate al cielo da Pelè contro gli zero trionfi mondiali di O'Ney, la differenza nella media gol: con le sue 77 reti in 92 presenze, Edson Arantes do Nascimento, l'unico calciatore ad aver mai trionfato in tre edizioni dei Mondiali (1958, 1962, 1970), ha una media gol di 0,84 contro lo 0,63 del nuovo calciatore dell'Al-Hilal.

Il nuovo record

La notizia del sorpasso è stata data in tempo reale dalla stessa federazione brasiliana sui social: "Neymar è il top scorer della Selecao. Pelé sarebbe orgoglioso di lui" . Un risultato arrivato grazie alla doppietta messa a segno dall'ex attaccante del Psg nel 5-1 con cui la Seleçao si è sbarazzata della Bolivia.