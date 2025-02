Doppietta Haaland. Ma vince il Real

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra una settimana il ritorno in Spagna, intanto a gioire per il 3-2 sul City è il Real Madrid. All'Ethiad non sembra infatti uno spareggio playoff, tra due squadre che si sono spartite le ultime tre edizioni della coppa, e lo dimostrano gli uomini copertina: apre Haaland, la pareggia Mbappé con una goffa acrobazia, poi Haaland fa bis su rigore e 49 gol in 48 gare Champions. Il sorpasso nel finale con l'ex milanista Brahim Diaz e Bellingham nel recupero. Con la barba più bianca e lunga del solito, Guardiola ha lo sguardo basso, con Ancelotti che sorride e va oltre una difesa in emergenza. City e Real s'erano presentate convalescenti, ma il campo scoppia di salute: in 3 minuti il Var toglie il rigore a Vinicius, Mbappé colpisce Ederson e Mendy è schermato da Ake.

La risposta Real passa dalla traversa di Vinicius, poi il City graffia con Foden (Grealish out per infortunio) e le traverse di Akanji e Haaland. Il Real crea di più con Valverde, Bellingham e palo in offside di Mbappé, prima delle due reti che valgono il sorpasso.