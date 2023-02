Dove vedere la Champions League 2023: guida a tutti gli abbonamenti

La Champions League 2023 è già entrata nella fase più avvincente, con l'inizio degli ottavi di finale. L'anno scorso trionfò il Real Madrid di Carlo Ancelotti, in finale contro il Liverpool, stavolta la corsa per la vittoria finale è aperta a molte squadre, con anche quelle italiane pronte a ritargliarsi un ruolo da protagonista.

Su tutte il Napoli di Luciano Spalletti, strabiliante in campionato e con un piede già ai quarti dopo la splendida vittoria in trasferta contro l'Eintracht Francoforte. Ma anche Milan e Inter, rispettivamente contro Tottenham e Porto, hanno ottime chance per il passaggio del turno. In attesa che si completi il quadro degli ottavi di finale vi proponiamo una mini guida per scoprire dove è possibile gustarsi lo spettacolo della Champions.

Dove vedere la Champions League

Partiamo con ordine: tutte le partite della Champions – a eccezione di quella in esclusiva su Prime Video – vanno in onda su Sky, ma ogni settimana verrà trasmessa in coesclusiva una partita su Canale 5 di Mediaset, in chiaro e gratuitamente. Nel dettaglio, Amazon Prime Video ha in esclusiva la migliore partita della Champions del mercoledì sera. Su Sky e Mediaset invece vanno in onda tutte le altre, ma con modalità diverse. Sky mette a disposizione i match sul satellitare e in streaming, attraverso NOW e l'app SkyGo. Le gare trasmesse in chiaro su Canale 5 da Mediaset sono il "big match" di ognuna delle serate del martedì e la finale. Le altre partite rese visibili dal Biscione, infine, sono disponibili sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity, disponibile anche attraverso Tim Vision.

Sky Sport

Sky si è aggiudicato il pacchetto che comprende 121 delle 137 partite della competizione per il triennio 2021-2024. Oltre a garantire la visione della Champions League permette di vedere tutte le partite di UEFA Europa League, 300 partite di NBA, oltre a match di rugby, tennis Formula 1, MotoGP e tutta la TV di Sky con le serie Sky Original, documentari, news, etc. Per vedere tutto serve abbonarsi a Sky Sport. I nuovi abbonati hanno a disposizione 30 giorni al prezzo di 9 euro, con un pacchetto completo di tutta l’offerta Sky: Sky Tv, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Kids e Sky Calcio, Netflix, Sky Q via internet e Peacock. Dopo questo periodo si potrà decidere se proseguire o meno con l’abbonamento.

NOW

Anche su NOW (il servizio di streaming video che permette di accedere al meglio della programmazione Sky sia in live streaming che in modalità on-demand) sarà possibile seguire 121 match su 137 della prossima edizione di Champions. Nel Pass Sport sono incluse anche tre partite di Serie A per giornata, la Serie B, l’Europa League, la Formula 1, il tennis, l’Nba e molto altro. Per averlo, il costo è di 14,99 euro al mese. Anche in questo caso, i nuovi clienti possono usufruire di uno prezzo speciale per il primo mese, a 9,99 euro. È possibile disattivare il rinnovo del pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. NOW permette al costo di un abbonamento la visione in contemporanea su 2 dispositivi ed è possibile collegare fino a 4 device compatibili, quali PC, Smartphone, Tablet e Smart TV, Google Chromecast, Vodafone TV, TIM Box o una game console Xbox e PlayStation.

Mediaset e Infinity+

Come detto alcune partite di Champions si potranno vedere anche in chiaro su Canale 5: si tratta della miglior partita per ogni serata del martedì, le semifinali e la finale, per un totale di 17 match. Sono invece 104 le partite disponibili su Infinity + (il servizio di streaming di Mediaset). Con Infinity Plus puoi guardare la Champions League al prezzo di 7,99 euro al mese e puoi disdire quando vuoi. Sottoscrivendo semestrale (39 euro) o annuale (69 euro) si può seguire anche il canale Diretta Champions, dove sarà possibile seguire in contemporanea tutte le sfide in onda alle ore 21. Con il tuo account Infinity Plus oltre al pc, puoi associare fino a un massimo di 4 dispositivi in contemporanea, per un massimo di 9 dispostivi in un anno. Le fruizioni contemporanee, invece, sono 2: questo vuol dire che, nello stesso momento, possono essere connessi alla piattaforma soltanto due dispositivi.

Tim Vision

L'alternativa è sottoscrivere il pacchetto "Calcio e Sport" di Tim Vision che include sia l'accesso ad Infinity+ – quindi con la possibilità di vedere i 104 match della Coppa dei Campioni – sia a Dazn, permettendo quindi agli utenti di assistere anche a tutte le partite della Serie A. Il pacchetto TIM VISION Calcio e Sport offre la possibilità di vedere tutta la Serie A, la Champions League e i contenuti di DAZN e Infinity+ in un solo abbonamento mensile da 24,99 euro al mese. Nell’offerta TIMVISION Calcio e Sport c’è anche il decoder TIMVISION Box, senza costi aggiuntivi, che collegandolo al proprio televisore, permette di accedere rapidamente a tutti i contenuti inclusi nell’offerta.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha in esclusiva la migliore partita della Champions del mercoledì sera. I clienti Prime in Italia possono guardare la UEFA Champions League su Prime Video, inclusa nell'abbonamento, senza costi aggiuntivi. Quelli che non sono ancora abbonati a Prime possono registrarsi e iniziare il periodo gratuito di 30 giorni (successivamente il costo del servizio sarà di €4.99/mese o €49.90/anno). Ecco come fare per vedere la Champions League su Amazon Prime.

Come iscriversi ad Amazon Prime

Puoi iniziare un periodo gratuito di 30 giorni di Amazon Prime o iscriverti a €4.99/mese o €49.90/anno. Oltre alla Champions League, i clienti Prime possono usufruire di numerosi vantaggi tra cui spedizioni Premium, offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

Le prossime partite su Prime Video

Mercoledì 22 Febbraio (alle 21.00): Inter - Porto

Mercoledì 8 Marzo (alle 21.00): Tottenham - Milan

Mercoledì 15 Marzo (alle 21.00): Napoli - Eintracht