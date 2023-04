"Due pesi e due misure", tifosi bianconeri furiosi per il mancato rigore concesso al Benfica

L'arbitro Michael Oliver ha diretto discretamente il match del Da Luz tra il Benfica di Schmidt e l'Inter di Simone Inzaghi, uscita vittoriosa per 2-0 grazie ai gol di Nicolò Barella e Romelu Lukaku. Il fischietto inglese, sul punteggio di 1-0 per i nerazzurri, al 56' non ha concesso il calcio di rigore ai padroni di casa per un contatto tra Alessandro Bastoni e Goncalo Ramos. Il difensore dell'Inter, con l'attaccante del Benfica girato di spalle e già in precario equilibrio, interviene colpendo il pallone in un secondo momento colpisce anche Ramos che rimane a terra dolorante.

Per Oliver non c'è niente e dopo un rapido check con il Var il gioco è poi ripreso tra le timide proteste lusitane. Il 38enne inglese ha poi concesso, giustamente, il rigore ai nerazzurri per un fallo di mano netto del grande ex Joao Mario su cross di Denzel Dumfries (ma anche in questo caso è dovuto intervenire il Var per "salvarlo"). Qualcuno in casa nerazzurra si è anche lamentato del mancato cartellino rosso comminato a Rafa Silva per un brutto intervento su Bastoni.

Rigore sì, rigore no

Secondo quanto riporta Tuttosport, "il contatto Bastoni-Ramos è un rigore netto e al limite nella stessa azione sarebbe stata da rivedere la posizione di Aursnes dato che in caso di fuorigioco l'eventuale rigore sarebbe stato invalidato. Oliver però non ha proprio fischiato niente e ha lasciato giocare, facendo arrabbiare i tifosi di casa".

Secondo il quotidiano torinese, questa svista riporterebbe la mente appunto a quel famoso Real Madrid-Juventus del 2018, sempre quarto di finale di Champions League. I bianconeri furono eliminati per via di quel rigore concesso ai blancos con Cristiano Ronaldo che segnò su rigore mandando a casa la Juventus di Massimiliano Allegri.

Nella circostanza fu espulso Gigi Buffon, all'epoca portiere titolare e capitano della Vecchia Signora, che nel post partita commentò così la decisione di Oliver di concedere il rigore al Real Madrid in pieno recupero: "L’arbitro, per un abbaglio, ha fischiato il rigore e quello lo accetto, ma non accetto il fatto che un professionista che viene ad arbitrare una partita simile, con due squadre di questa tradizione e di questo tenore, non abbia la personalità, il coraggio per essere sereno e tranquillo. E' riuscito a dare un rosso al sottoscritto, io non ho mai preso un rosso per proteste in vita mia, non sapendo forse anche che era la mia ultima partita. Magari pensava che avessi 25 anni, non ne ho idea. Però quella è un’aggravante: vuol dire che sei impreparato e che hai la sensibilità di un animale. Vuol dire che al posto del cuore hai una pattumiera, un bidone dell’immondizia".

Social roventi

Sui social network molti tifosi della Juventus, ma non solo, hanno posto l'accento sul mancato rigore, a loro dire, concesso al Benfica per il presunto fallo di Bastoni su Ramos: "Non é rigore il calcio di Bastoni ma era rigore la spinta di Benatia a Madrid. due pesi e due misure...Signori, arbitra Mr Oliver inglesotto di...", "Oliver che rivede una squadra italiana vestita totalmente di giallo E per farsi perdonare... NON da un rigore netto al Benfica, calcione di bastoni, ma da un rigore per tocco di testa di #JoaoMario ... Non c'è altra spiegazione", "Proviamo a ragionare come un inter...detto qualsiasi: Se l'episodio Iuliano/Ronaldo è uno scudetto rubato, il contatto Bastoni/Ramos è una semifinale (quasi certamente) rapinata".