Dybala choc, stagione finita: operazione per la lesione al tendine

Si era già temuto il peggio al tredicesimo minuto di Roma-Cagliari quando Paulo Dybala è uscito in lacrime dal prato dell'Olimpico con la diagnosi che ha subito evidenziato una lesione al tendine della gamba sinistra. Se inizialmente si ipotizzava un recupero di tre settimane, questa mattina è arrivata la doccia fredda: l'attaccante argentino dovrà operarsi, la sua stagione finisce qua.

La nota della Roma

" Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro ": lo ha fatto sapere la società di Trigoria con una nota sui propri canali ufficiali. " Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall'infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo! ", ha aggiunto il club giallorosso.

Dybala: "Tornerò più forte"

Subito dopo la diffusione del comunicato, nonostante la tristezza per il momento Dybala ha voluto ringraziare e informare i suoi tifosi con un post su Instagram dove ha spiegato che sarà sempre vicino alla squadra e l'intenzione di tornare a giocare presto e più forte di prima. " Cari amici, innanzitutto vi ringrazio di cuore per l'affetto che sempre mi dimostrate. Dopo i risultati degli esami e aver valutato le diverse opzioni ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile - scrive Paulo, la cui stagione agonistica si è conclusa domenica - Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato e la nostra nazionale che seguirò come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione. Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Ci vediamo in campo. Forza Roma e Vamos Argentina ".

Quali sono i tempi di recupero

Come detto, se in un primo momento gli esperti ritenevano che con 3-4 settimane di riposo e terapia conservatoria Dybala sarebbe potuto tornare in campo, si è optato per un recupero completo con l'intervento chirurgico così da evitare ricadute. Solitamente, i tempi di recupero per una lesione come quella dell'argentino sono lunghi e stimati intorno ai tre mesi: soltanto dopo 90 giorni di stop forzato l'atleta potrà tornare ad allenarsi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'operazione dovrebbe tenersi all'estero (Stati Uniti, Finlandia o Svizzera).

Ranieri: "Dobbiamo compattarci"

" La Roma senza Dybala? Speriamo che dopo questo infortunio la squadra si compatti ancora di più senza questo campione ", ha dichiarato il mister giallorosso, Claudio

Ranieri, nel corso della consegna del Premio intitolato a Tommaso Maestrelli che si è svolto a Montecatini Terme nella giornata di martedì 18 marzo quando ancora non si sapeva che i tempi di recupero sarebbero stati così lunghi.