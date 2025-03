Riecco Dovbyk. Roma fa 6 di fila. Ma è ancora allarme Dybala

Ascolta ora 00:00 00:00

Con il cuore diviso a metà (il Cagliari è il suo grande amore calcistico dopo la Roma) Claudio Ranieri trova la sesta vittoria di fila - l'ultima volta tra aprile e agosto 2016 e Spalletti in panchina - e il 13° risultato consecutivo senza sconfitte (non accadeva da 5 anni e mezzo). Un successo sofferto, timbrato dall'unico tiro giallorosso nello specchio su 13 tentativi ovvero il 10° centro in campionato di Dovbyk, «pungolato» dal tecnico giallorosso alla vigilia ma confermato come terminale offensivo, e poi «conservato» dalle parate di Svilar anche nel finale orgoglioso di un mai domo Cagliari.

La squadra di Ranieri, ieri alla 90ª sulla panchina giallorossa, riemerge dalla notte amara di Bilbao prendendosi i tre punti e riproponendo la propria candidatura alla quarta piazza, ora a soli 4 punti di distanza. Qualche numero a supporto: alla 13ª giornata, prima gara con Ranieri in panchina, la Lazio aveva 15 punti in più; ora dopo 29, ne ha solo due. Con la Roma che nel 2025 ha fatto 29 punti su 33, nessuna come lei nei Top 5 campionati europei.

Sorride Ranieri, un po' meno Dybala, in campo per appena dieci minuti, il tempo di una giocata tanto spettacolare (colpo di tacco) quanto deleteria per il suo bicipite femorale. Uscita dal campo in lacrime, stop da valutare, ma intanto niente Argentina per le due sfide prestigiose con Uruguay e Brasile. «Farà gli esami del caso e vedremo, spero che non sia niente di grave», liquida la questione Ranieri.

Che sull'attaccante ucriaino match winner dice: «Dovbyk ha bisogno di affetto e di comprensione, gli ho detto che non deve vivere solo per il gol ma anche per la prestazione, era importante che si sbloccasse a livello realizzativo, finchè ne ha avuto ha lavorato per la squadra».