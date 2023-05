Ecco la lista di Mancini per la Nations League: ritornano Immobile e Zaniolo

Roberto Mancini ha diramato la lista dei 26 calciatori convocati per il ritiro che accompagnerà la Nazionale di calcio verso le fasi finali della Nations League in programma in Olanda.

L'evento in Olanda

Gli azzurri dovranno vedersela con le Furie Rosse della Spagna nella semifinale di giovedì 15 giugno che si disputerà sul campo del "De Grolsch Veste", stadio di casa del Twente situato a Enschede. Chi passerà il turno affronterà in finale la squadra che uscirà vincitrice dal confronto tra i padroni di casa dei Paesi Bassi e la Croazia, in programma mercoledì 14 giugno al "de Kuip" di Rotterdam.

Le principali novità

Nella lista diramata dal commissario tecnico spiccano le assenze di Giorgio Scalvini (Atalanta) e Sandro Tonali (Milan), lasciati a disposizione di Paolo Nicolato in vista delle fasi finali del Campionato Europeo Under 21. Nell'elenco sono affiancati da un asterisco i nomi di quei calciatori che potrebbero avere inizialmente degli impegni con i rispettivi club, e che si aggregheranno al gruppo in un secondo momento. Mancano i giocatori di Fiorentina e Inter, che saranno in campo rispettivamente alla Eden Arena di Praga il 7 giugno nella finale di Conference League, e all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul il 10 giugno nell'atto conclusivo della Champions League.

Fanno notizia i ritorni in azzurro di Nicolò Zaniolo, alla prima convocazione da quando è approdato al Galatasaray, Ciro Immobile (Lazio) e Mattia Zaccagni (Lazio), mentre per la prima volta ci sarà posto per Federico Baschirotto (Lecce).

I convocati

Di seguito la lista completa degli uomini scelti da Roberto Mancini, che si incontreranno in serata a Roma la prima domenica successiva alla conclusione di campionato (4 giugno): da 26 pre-convocati, comunque, si passerà a 23.