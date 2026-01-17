Edoardo Bove, la rescissione con la Roma e la nuova vita sportiva: dove lo rivedremo in campo

Dopo tante voci è finalmente arrivata l'ufficialità: Edoardo Bove ha rescisso il contratto che lo legava alla Roma e potrà quindi scrivere una nuova pagina della sua vita sportiva dopo il dramma vissuto in campo quel maledetto pomeriggio del 1°dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter.

Una scelta obbligata, quella del giovane calciatore, dal momento che per via dell'impianto del defibrillatore sottocutaneo non si trova più nelle condizioni di salute necessarie per poter proseguire la sua avventura nel campionato di Serie A. Le normative vigenti in Italia, infatti, impediscono il riconoscimento dell'idoneità sportiva agonistica agli atleti con ICD, in particolar modo quando si fa riferimento ad attività che prevedono il contatto fisico e quindi il rischio traumatico.

In altre Nazioni come Inghilterra, Danimarca, Paesi Bassi e Germania, invece, le federazioni locali sono più flessibili e consentono di praticare sport agonistico pur con specifiche precauzioni mediche e di protezione, come già accaduto all'ex Inter Christian Eriksen. Il danese, dopo l'arresto cardiaco di cui fu vittima il 12 giugno 2021 durante la partita degli Europei Danimarca-Finlandia, fu infatti costretto a lasciare la Serie A per via dell'impianto di un defibrillatore sottocutaneo e a proseguire la sua carriera oltremanica prima con la maglia del Brentford e poi con quella del Manchester United. Oggi il centrocampista, che per fortuna non ha più avuto alcun grave episodio di natura cardiaca, milita nel Wolfsburg in Germania.

Ad annunciare la notizia con un emozionante messaggio è stata la società giallorossa, con cui Bove aveva mosso i primi passi nel mondo del calcio. "L’AS Roma annuncia la rescissione consensuale con il calciatore Edoardo Bove" , si legge nella nota. "Cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, Edoardo esordisce in Prima Squadra il 9 maggio 2021 nella partita di Serie A contro il Crotone. La sua ascesa è costante, tanto da guadagnarsi nella stagione successiva spazio e fiducia agli ordini di José Mourinho. Il 19 febbraio 2022 arriva il primo gol con la maglia giallorossa in Roma-Hellas Verona 2-2. L’11 maggio 2023 decide la semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen con una sua rete, contribuendo in modo determinante al passaggio del turno" , prosegue il comunicato. "Con la maglia della Roma totalizza complessivamente 92 presenze e 4 gol. "Nell’estate del 2024 passa alla Fiorentina dove si afferma rapidamente diventando uno dei migliori calciatori della squadra viola. Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera. Dan e Ryan Friedkin augurano a Edoardo il meglio, felici che possa continuare a giocare e a inseguire il suo sogno sul campo di calcio. Sempre uno di noi. Per sempre un romanista. In bocca al lupo, Edoardo!" , conclude la nota.

Grazie al gesto della società giallorossa, Bove potrà quindi accasarsi altrove senza alcun ostacolo di natura economica o burocratica, e le voci di mercato parlano di un forte interessamento del Watford, squadra che milita nella Championship, la seconda divisione del

campionato inglese. Esattamente come accaduto per Erikssen, quindi, anche il giovane calciatore italiano proseguirà la sua carriera in Inghilterra, con l'obiettivo di raggiungere la massima serie, la prestigiosa Premier League.