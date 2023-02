Eintracht-Napoli, le pagelle

Napoli

Meret 6 – Con una difesa in serata di grazia che gli fa sporcare a malapena i guantoni è chiamato poche volte in causa ma risponde presente.

Di Lorenzo 7 - Soffre un po’ la velocità di Lindstrom, ma sull’azione del rigore trova un passaggio illuminante. Nel secondo tempo ha una palla buona e si inventa un gran gol.

Rrahmani 6,5 – Ordinato, anche se non ha moltissimo da fare è preciso quando serve. Non lo senti nominare molto ed è un bene. Da lui Spalletti si aspetta proprio questo.

Kim 7 – Praticamente perfetto, ogni tanto trova anche bei lanci per Lozano. Se Kolo Muani non fa molto è in buona parte merito suo. Evitabile il giallo sul francese ma è peccato veniale.

Olivera 6 – Dovrebbe collaborare con Kvara ma non ci riesce sempre. Si muove poco senza palla. Parecchio in ombra, migliora con tutto il reparto quando l’Eintracht si spegne.

Zambo Anguissa 7,5 – Partenza da diesel, a volte ruvido. Quando l’Eintracht si scopre un attimo, impone la sua legge a centrocampo. Secondo tempo straripante, da applausi a scena aperta. Dal 78’ Ndonbélé s.v.

Lobotka 7,5 – In copertura non male, in avanti un po’ peggio. Dopo qualche sbavatura, appena entra in partita si ritrova. Illuminante il lancio sull’1-0, da lì in avanti è quasi devastante.

Zielinski 6,5 – Sui piazzati non punge, vince d’astuzia il duello con Kamada, ha un po’ di fretta di concludere. Quando si aprono le praterie è un invito a nozze.

Lozano 7 – Quando ha spazio è tanto micidiale quanto impreciso. Dal nulla si inventa un tiro secco che si stampa sul palo. Perfetto il suo cross per l’1-0. Velocità e un po’ di egoismo, ma ci sta. Dal 78’ Elmas s.v.

Osimhen 7 - Sorvegliato bene, riesce comunque a guadagnarsi un buon rigore. Perfetto sulla ripartenza dell’1-0, se lanciato è immarcabile. Segna con una regolarità imbarazzante. Dall’83’ Simeone s.v.

Kvaratskhelia 6,5 – Al pronti via già un’accelerazione che lo mette a tu per tu con Trapp. Tiro da fuori poco preciso che per poco non inganna Trapp. Rigore non perfetto, Trapp ci arriva. Grosso errore a tu per tu con l’ex PSG. Delizioso il tacco che vale il 2-0. La classe non è acqua. Dall’83’ Politano s.v.

All.: Luciano Spalletti 7 – Il suo Napoli soffre parecchio a trovare spazi ma sulle ripartenze è micidiale. Impeccabile l’impostazione mentale e la pazienza ma la superiorità è evidente.

Eintracht Francoforte

Trapp 7 – Sulla deviazione di Di Lorenzo la prende d’istinto. Preciso sulle uscite quando serve. Grandioso sul rigore. Incolpevole sul gol. Quando la sua difesa si sfalda, unico baluardo.

Melo Tuta 5,5 - Marcare Kvaraskhelia non è facile ma fino a quando il fisico regge tutto sommato se la cava. Dal secondo tempo va in apnea e soffre maledettamente come tutta la difesa.

Jakic 6 - Osimhen è un pessimo cliente, col tempo inizia a faticare. Un attimo in ritardo sull’1-0. Nel secondo tempo finisce in trincea, senza troppe sbavature.

N'dicka 5,5 – Attento in copertura ma il duello con Lozano è complicato. Errore grave sia sull’1-0 che sul gol annullato. Secondo tempo in sofferenza perenne.

Buta 5 – Tanto movimento sulle fasce ma non molta precisione. In difesa, però, troppi errori. Col tempo prende le misure ma ha bisogno di una mano. Sul rigore leggerezza grave. Dal 68’ Knauff 5,5 – Difficile costruire ma sembra con la testa altrove.

Kamada 5,5 – Non ha molto spazio ma la classe si vede. Dopo il gol del Napoli prova ad avanzare ma è poi costretto a fare le barricate. Male sulla palla che potrebbe valere l’1-2.

Sow 6 – Molto efficace negli anticipi ma non molto in avanti. Col procedere della partita va in crisi come tutto il centrocampo. Il potenziale si intuisce ma non è davvero la serata giusta.

Max 5,5 – Quando ha spazio potrebbe far male. Più che si va avanti più che è costretto ad arretrare. Nel secondo tempo praticamente scompare dal campo. Dal 90+1’ Lens s.v.

Gotze 5 – Di supporto alle punte non si fa dispiacere, ma è poco concreto. Voglia molta, precisione insomma. Quando l’Eintracht rimane in 10 svanisce. Da uno come lui ci si aspetterebbe di meglio. Dal 79’ Alidou 5,5 – Vorrebbe spaccare il mondo ma tutto solo non può combinare granché.

Lindstrom 6,5 – Su quella fascia fa paura, uno-due con Kolo Muani alle volte impressionanti. Avrebbe bisogno di ritmo, di palloni giocabili ma quando le Aquile si spengono non può molto. Dal 68’ Borré 5,5 – Non combina praticamente niente come tutto l’attacco delle Aquile.

Kolo Muani 4,5 – Potenzialmente pericolosissimo ma troppo impreciso. Visto che di spazio ce n’è pochissimo è talvolta costretto a partire dalla sua tre quarti. Quando l’Eintracht va in crisi fa una stupidaggine su Anguissa proprio sotto lo sguardo dell’arbitro.

All.: Oliver Glasner 5,5 – Parte abbottonatissimo, affidandosi solo alle ripartenze. Il piano funziona solo fino al rigore, quando perdono un attimo le misure. Secondo tempo in totale confusione

Arbitro: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias 6,5 – Molto preciso, pochissime sbavature, non sbaglia praticamente niente. Certo non la partita più difficile da arbitrare ma se la cava bene.