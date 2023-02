Eintracht-Napoli, sale la tensione: adesivi choc contro i partenopei

Aumentano le preoccupazioni per l'ordine pubblico in vista dell'incontro di Champions League in programma per oggi, martedì 21 febbraio, alle ore 21:00, tra Eintracht Francoforte e Napoli. A creare ulteriore tensione hanno contribuito nelle ultime ore gli adesivi offensivi nei confronti dei partenopei affissi in varie zone della città sul Meno dagli ultras della squadra di casa.

Le tensioni

I primi segnali di una situazione che avrebbe potuto creare problemi erano arrivati già nel momento in cui la società tedesca aveva esortato i propri tifosi a evitare, durante la trasferta a Napoli nel match di ritorno, di girare per le vie della città indossando sciarpe o magliette che li rendessero riconoscibili.

Ma non solo. A preoccupare ulteriormente, specie in considerazione di quanto accaduto di recente a Roma ai Fedayn proprio per questioni di gemellaggio tra tifoserie, è il fatto che gli ultras dell'Eintracht siano strettamente legati a quelli dell'Atalanta, storicamente in aperto contrasto con la tifoseria azzurra. Il precedente del 2018, come ricordato da Gazzetta, non fa dormire sonni tranquilli: in occasione di Lazio-Eintracht, infatti, i tifosi della squadra di Francoforte si resero protagonisti di disordini a Roma. Furono arrestati in 14, e tra di loro si trovavano anche alcuni "gemellati" tifosi atalantini.

A rendere, se ce ne fosse bisogno, più forti le preoccupazioni c'è anche il gran numero di tifosi del Napoli atteso per questa sera: si parla di circa 3mila supporters, 2.600 dei quali saranno collocati nel settore ospiti del Deutsche Bank Park. E se la società di Francoforte avesse messo a disposizone una parte più ampia di biglietti, di sicuro il numero sarebbe stato decisamente superiore, viste le numerose richieste. I restanti tifosi partenopei saranno sparpagliati in altre zone dello stadio: tra di loro di certo anche tanti emigrati. Non crea minore tensione il fatto che sono attesi anche tanti supporters azzurri sprovvisti di biglietto.

Gli adesivi

Se le premesse non fossero sufficienti per far comprendere i motivi per cui le forze dell'ordine sono in stato di massima allerta con l'obiettivo di impedire a qualunque costo scontri tra le due tifoserie, quanto accaduto nelle ultime ore fa salire ancora di più la tensione.

In alcuni punti di Francoforte, infatti, sono stati affissi degli adesivi volgari e offensivi nei confronti dei napoletani, che rendono il clima del prepartita ancora più infuocato. Tra l'insensato "NaPolizia" e il razzista "Terroni di m***a", si moltiplicano i segnali di insofferenza e quindi i timori di eventuali ritorsioni.