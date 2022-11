Embolo segna al suo Camerun e regala la vittoria alla Svizzera. Ma non esulta

La Svizzera di Yakin non sbaglia all'esordio contro il Camerun, battuto 1-0 dalla rete di un camerunense di nascita, naturalizzato svizzero: Breel Embolo. Il 25enne nativo di Yaoundé, capitale dello stato africano, ha segnato il gol della vittoria per gli elvetici ma non ha esultato per rispetto al suo paese natale. Il giocatore del Monaco, all'età di 6 anni, nel 2003, emigrò con la madre e il fratello in Svizzera, stabilendosi a Basilea. Il ragazzo ha poi ottenuto la cittadinanza svizzera nel 2014, a 17 anni, con la possibilità di vestire la maglia rossocrociata. La Svizzera vola dunque a quota 3 punti in attesa del match di questa sera tra il Brasile di Tite e la Serbia.

Embolo qui ne célèbre pas son but contre son pays de naissance pic.twitter.com/WevRu4E64e — Wiloo (@WilooFootball) November 24, 2022

Il suo esordio con la nazionale è avvenuto il 31 marzo 2015, nella partita vinta per 7-0 contro San Marino valida per le qualificazioni ad Euro 2016, dove segna il suo primo gol in nazionale. Embolo viene convocato per gli Europei 2016 in Francia e due anni dopo viene chiamato dal ct anche per i mondiali in Russia e gioca tutte e quattro le partite della Svizzera. Anche nel 2021 viene convocato per gli Europei e segna un gol contro il Galles.

Segno del destino

Sembrava scritto nel destino già dal sorteggio. Lo svizzero Embolo contro il suo paese natale e puntualmente il ragazzo ha timbrato il cartellino regalando il primo successo agli svizzeri in un girone difficile con Brasile e Serbia. 12esimo gol in 60 apparizioni con i rossocrociati per l'ex attaccante di Schalke 04 e Borussia Moenchengladbach che nella sua carriera ha realizzato 74 reti in 280 presenze totali.

Embolo è cresciuto nelle giovanili del Basilea e ha fatto il suo esordio nel calcio dei professionisti a soli 16 anni. 31 gol in 90 presenze con la maglia della squadra elvetica che nel 2016 lo cede per 25 milioni di euro allo Schalke 04. In tre anni con il club di Gelsenkirchen 12 reti in 61 partite complessive ma nonostante questo nel 2019 il Borussia Moenchengladbach crede nelle sue qualità e investe la bellezza di 40 milioni di euro. 106 partite e soli 25 gol che gli valgono la cessione il 15 luglio 2022. Il Monaco per il suo cartellino investe una cifra esigua per un giocatore ancora giovane: 12 milioni di euro.

Embolo ha risolto una partita delicata in favore della Svizzera mettendo in una posizione favorevole la nazionale di Murat Yakin. Il prossimo impegno dei rossocrociati, che hanno condannato l'Italia di Roberto Mancini agli spareggi mondiali, sarà il 28 novembre contro i verdeoro: un risultato positivo, un pareggio o ancora meglio una vittoria potrebbe addirittura mettere in discesa la strada verso gli ottavi di finale. Di contro, una sconfitta lascerebbe tutto inviariato con il tutto che si potrebbe decidere, cosa molto probabile visto l'equilibrio del girone, venerdì 2 dicembre nell'ultimo match contro la Serbia.