Empoli-Bologna, per i rossoblu continua il sogno Champions

Il Bologna riparte. E lo fa nel migliore dei modi. La squadra di Thiago Motta dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato ha espugnato il non facile campo dell’Empoli per 1-0.

Primo tempo senza reti. Eppure le occasioni da gol non sono mancate, soprattutto per il Bologna che nel complesso ha controllato bene il gioco. Nella ripresa Empoli più intraprendente ma di clamorose occasioni non ne crea. Anzi è il Bologna ad avere sul finire della gara tre palle gol, tutte sprecate. Quando tutto sembrava finito ecco il gol di Fabbian che lancia gli ospiti in alto in classifica.

La vittoria permette ai rossoblu di consolidare il 4^ posto, quello utile per la qualificazione alla prossima Champions League. L’Empoli, invece, resta fermo a quota 25, solo un punto sopra la zona retrocessione.

Primo tempo

Prima conclusione della partita targata Empoli. Al 4' Cambiaghi riceve palla da Caprile, si accentra e lascia partire un tiro: Lucumì devia in angolo. Il Bologna però c’è. Al 9'da corner Beukema colpisce di testa saltando più in alto di tutti: Niang respinge prima dell'intervento di Caprile.

Ancora Bologna al 18': sempre da corner Beukema colpisce di testa: questa volta a respingere è l’estremo difensore dell’Empoli. Sulla ribattuta ci prova Urbanski, ma il portiere dell'Empoli sventa il pericolo con una grande parata. In questa fase Beukema è l’uomo più pericoloso tra gli ospiti. Un minuto dopo, infatti, il difensore dei felsinei è ancora protagonista. Beukema si coordina al volo di sinistro: Caprile, seppur in contro-tempo, riesce a respingere. Il successivo tentativo ravvicinato di Urbanski è bloccato dai difensori toscani. Il Bologna controlla bene il gioco e attacca ma non riesce a sbloccare la partita anche grazie ad una buona fase difensiva dell’Empoli.

Al 39' il pericolo arriva da Ndoye che parte da destra, entra in area e tira di sinistro: Caprile non si fa sorprendere. Sul finire del primo tempo l’Empoli va vicino al gol. Niang servito da Cambiaghi riesce a liberarsi trovandosi solo davanti al portiere: il francese, però, rallenta la sua corsa e viene rimontato da Beukema al momento del tiro.

Secondo tempo

Decisamente più aggressivo l'Empoli in avvio di ripresa. Gli uomini di Nicola attuano un pressing alto e cercano di mantenere il possesso palla. Al 53’ Cambiaghi crossa da sinistra e trova Niang che con il destro anticipa Lucumì: palla alta di poco. Sette minuti dopo cross da sinistra di Saelemaekers, Odgaard colpisce di testa: la conclusione termina di poco fuori. Al 67’ Niang ci prova dalla distanza: Skorupski blocca la palla a terra senza particolari problemi. Dopo un buon primo tempo il Bolgna cala con il passare dei minuti. Ma nel finale tutto cambia.

All’81' grandissima occasione per il Bologna. Saelemaekers approfitta di uno svarione della difesa empolese e si invola verso la porta difesa da Caprile. Il belga davanti al portiere apre troppo il piatto: palla fuori. Tre minuti dopo ancora una grande occasione per gli ospiti. Orsolini serve in verticale Aebischer. La palla arriva in area dove c’è Fabbian che tira ma trova la respinta del numero uno empolese. Passano solo due minuti e ancora felsinei vicini alla rete. Kristiansen sfonda a sinistra e mette un pallone in mezzo per Orsolini che calcia di prima da ottima posizione ma manda la sfera altissima. Quando la gara sembra ormai avviarsi alla conclusione il Bologna trova il vantaggio. È il 94’ quando Fabbian raccoglie palla in area e subito calcia verso la porta: Caprile non può nulla.

Il tabellino

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (65’ Ebuehi), Marin, Maleh, Pezzella (46’ Cacace); Zurkowski (65’ Kovalenko), Cambiaghi (74’ Cerri); Niang (74’ Caputo). Allenatore: Davide Nicola

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Beukema (72’ Corazza), Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye (57’ Orsolini), Ferguson (79’ Aebischer), Urbanski (79’ Fabbian), Saelemaekers; Odgaard (72’ Castro). Allenatore: Thiago Motta

Marcatori: 94' Fabbian (Bol)

Ammoniti: Luperto (Emp), Pezzella (Emp), Maleh (Emp), Freuler (Bol)

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna