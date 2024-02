Empoli-Fiorentina, continua l’effetto-Nicola

La cura Nicola continua a sortire effetto. L’allenatore capace di imprese clamorose negli ultimi anni si sta confermando ad Empoli. La squadra toscana, che aveva raggranellato due vittorie e altrettanti pareggi su 4 partite giocate da quando era partito il nuovo corso, oggi è riuscita a conquistare un altro importante punto contro la Fiorentina in lotta per agganciare la zona Europa. Un piccolo passo verso la salvezza quello compiuto dall’Empoli oggi al Castellani. Il risultato di 1-1 lascia, invece, l’amaro in bocca alla Viola che nel primo tempo era passata in vantaggio rischiando, poi, davvero poco.

Primo tempo dai due volti. Noioso e con nessun pericolo fino al 29’ mentre allo scoccare del 30’ la situazione cambia. E questo grazie al vantaggio della Fiorentina messo a segno da Beltran. A quel punto la partita ha un piccolo sussulto. L’Empoli si riversa in avanti e sfiora il pareggio. La Fiorentina non sta a guardare e a sua volta, sul finire del tempo, va vicino al raddoppio. Empoli più deciso nella ripresa. La squadra di casa pareggia su rigore. Nonostante tutto, anche nella seconda frazione di gioco pochi i brividi.

Primo tempo

La partita si apre con l’ammonizione per Gyasi dell’Empoli dopo solo un minuto. Il centrocampista entra in ritardo e stende Biraghi: diffidato, salterà la sfida con il Sassuolo. Le due squadre si studiano e non creano azioni pericolose. La prima vera occasione della partita è a favore della Fiorentina al 26'. Faraoni prova un destro in diagonale dalla destra dell'area: Caprile attento sventa il pericolo. Il vantaggio Viola è solo rimandato di pochi minuti. Al 29’, con l’Empoli momentaneamente in 10 per l’infortunio di Grassi, la sblocca Beltran. Mandragora, dal limite dell’area, fa filtrare un ottimo passaggio per l’attaccante che in diagonale basso batte Caprile.

L’Empoli non ci sta e si riversa in avanti. Al 33' grande giocata di Cambiaghi che semina il panico sulla sinistra ed entra in area. Il suo passaggio non trova compagni pronti alla deviazione. Controreplica della Fiorentina al 43': calcio di punizione dalla tre quarti di sinistra battuto da Biraghi, la palla arriva a Martinez Quarta che di testa spedisce di poco fuori.

Secondo tempo

L’Empoli pericolo in ripartenza al 48': Cambiaghi porta palla e allarga per Cancellieri. Il neo entrato tira di sinistro: salva Terracciano. Al 55’ rigore per l’Empoli. Zurkowski serve Cancellieri che entra in area sulla destra: Faraoni lo stende prima del tiro. Per l’arbitro non ci sono dubbi. Sul dischetto va Niang che realizza con un destro incrociato che si infila sotto la traversa.

La Fiorentina risponde con Sottil tre minuti dopo. Mancino in diagonale: la conclusione esce di poco. Al 64' tiro di Marin da fuori: il numero 1 viola sventa la minaccia in tuffo. Poi davvero poco da segnalare.

Il tabellino

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (46’ Cancellieri), Grassi (30’ Marin), Maleh (80’ Fazzini), Cacace (87’ Pezzella); Cambiaghi, Zurkowski; Cerri (46’ Niang). Allenatore: Davide Nicola

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni (62’ Kayode), Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi (75’ Parisi); Mandragora, Duncan (62’ Arthur); Nico Gonzalez, Beltran, Sottil (72’ Ikoné); Belotti (72’ Bonaventura). Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino

Marcatori: 29’ Beltran (Fio), 56’ Niang (Emp) rig.,

Ammoniti: Gyasi (Emp), Luperto (Emp), Biraghi (Fio), Zurkowski (Emp), Beltran (Fio)