Tra Empoli e Frosinone uno 0-0 senza emozioni sulla strada per la salvezza

È terminato con un pareggio per 0-0 lo scontro diretto per la salvezza tra Empoli e Frosinone giocata al Castellani. Una gara lenta e senza grandi emozioni. Primo tempo decisamente scialbo. Forse la paura di non raccogliere punti spinge le due formazioni a pungere poco in avanti.

Da segnalare in particolare un gol di Gyasi annullato al Var per fuorigioco. Poi ben poco da raccontare, con un Empoli che non ha creato veri pericoli per la porta difesa da Cerofolini. La seconda frazione di gioco inizia così come si era chiusa la prima: senza brividi, con le squadre più attente a difendersi che ad attaccare. Anche i cambi non scuotono le due formazioni.

Con questo pareggio Empoli e Frosinone salgono a quota 32 punti, 3 in più dell’Udinese terz’ultima (ma i bianconeri hanno una partita in meno).

Primo tempo

Nei cinque minuti iniziali le squadre si studiano. Poi ci prova il Frosinone ad affondare il colpo. Soulé serve al limite per Mazzitelli che calcia di prima intenzione da posizione piuttosto centrale: Caprile devia in angolo. Non ci sono pericoli per le porte fino al 20’ quando l’Empoli trova il vantaggio con Gyasi. L’esultanza dei padroni di casa dura poco. La rete viene annullata al Var per fuorigioco.

Due minuti dopo bella giocata di Cheddira che controlla la palla e poi lascia partire un destro dal limite dell’area: la sfera finisce alta di poco. L’Empoli prova a controllare il gioco attraverso una serie di passaggi ma il Frosinone rischia poco in fase difensiva. Al 43’ Cheddira calcia da fuori area: un grande intervento dell’estremo difensore empolese sventa il pericolo.

Secondo tempo

Ritmo lento anche in avvio di ripresa. Per dare una svolta alla gara l’Empoli effettua subito due sostituzioni: entrano Caputo e Maleh per Niang e Grassi. I nuovi ingressi non portano un grande beneficio ai padroni di casa.

Al 63’ ci prova Cambiaghi dal limite: sfera lontana dalla porta. Due minti dopo occasione Frosinone. Cross basso di Brescianini per Cheddira che prova la giocata di tacco: Bereszynski chiude in scivolata. Poi la partita si incattivisce un po’ e fioccano le ammonizioni. La gara scivola via senza altri sussulti e azioni pericolose.

Il tabellino

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Martin, Grassi (53’ Maleh), Pezzella (84’ Cacace); Fazzini (71’ Zurkowski), Cambiaghi (71’ Cancellieri); Niang (53’ Caputo). Allenatore: Davide Nicola

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli (73’ Bonifazi), Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé (92' Ibrahimovic), Brescianini (85’ Gelli); Cheddira (73’ Cuni). Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori:-

Ammoniti: Okoli (Fro), Valeri (Fro), Maleh (Emp), Barrenechea (Fro), Zurkowski (Emp)

Arbitro: Daniele Doveri di Roma