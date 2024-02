Eriksson allenatore del Liverpool per un giorno

Era iniziato tutto per caso. Durante l’intervista nella quale Sven-Goran Eriksson aveva dichiarato di essere malato di cancro e di avere un solo anno di vita, un piccolo spazio era riservato ad uno dei suoi sogni nel cassetto. Il settantacinquenne aveva dichiarato: “Ho sempre desiderato essere l’allenatore del Liverpool e sebbene questo non accadrà resto un tifoso dei Reds”. La notizia era immediatamente stata riportata dai giornali e nel corso di una conferenza stampa, Jurgen Klopp, allenatore dei Reds, interpellato sulla vicenda disse: “È stato molto commovente quando ho sentito la notizia. Ho appreso per la prima volta di questa sua ammirazione e del suo amore per il Liverpool, e che ne sia stato tifoso per tutta la vita. L'unica cosa che posso dire è che è il benvenuto, può venire quando vuole e sedersi nel mio ufficio facendo il mio lavoro per un giorno. Non c'è problema per quanto mi riguarda. Guidare la squadra da bordocampo potrebbe essere più complicato. Averlo qui e mostrargli tutto quello che questo meraviglioso club ha costruito negli anni, penso che per lui sarebbero delle ore stupende da spendere qui con noi”.

Di poche ore fa l’annuncio che lo svedese potrà guidare effettivamente il Liverpool. Dal sogno, dunque, alla realtà. Non si tratta della prima squadra, bensì delle leggende. Il club di Anfield, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito e sui canali social, ha confermato che l’ex commissario tecnico della nazionale inglese guiderà la squadra delle leggende per il match di beneficenza previsto il 23 marzo contro le leggende dell’Ajax: “Il Liverpool FC è lieto di confermare che Sven-Goran Eriksson farà parte della squadra dirigenziale dell'LFC Legends per la partita contro l'Ajax Legends ad Anfield il 23 marzo. L'ex tecnico dell'Inghilterra si unirà a una panchina di grandi giocatori dei Reds, tra cui Ian Rush, John Barnes e John Aldridge, per l'annuale partita di beneficenza della LFC Foundation. Tutti coloro che sono collegati al club e alla Fondazione LFC non vedono l'ora di accogliere calorosamente il tifoso LFC Sven e la sua famiglia ad Anfield - e di vederlo in panchina quel giorno - per una fantastica occasione di raccolta fondi. Il primo gruppo di giocatori è già stato annunciato e comprende il portiere eroe dell'Istanbul Jerzy Dudek e il suo compagno Sander Westerveld. Confermati anche i difensori Martin Skrtel, Fabio Aurelio e Gregory Vignal, e Djibril Cisse sarà tra le opzioni offensive, insieme all'ex attaccante dei Reds e dell'Ajax Ryan Babel, che giocherà per entrambe le squadre in partita”.

Il sogno di una vita di Eriksson dunque sta per realizzarsi. E si sta concretizzando nel momento di maggiore difficoltà della sua vita. Allenerà la squadra per la quale ha sempre tifato, che ha desiderato, più di qualunque altra, di allenare durante la sua lunga carriera. Non sarà una partita di Premier League ma vivrà l’emozione di sentire la Kop, la mitica curva del Liverpool, intonare il suo nome.