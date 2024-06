Euro 2024, solo un pari per l'Inghilterra: finisce 1-1 contro la Danimarca

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Inghilterra pareggia 1-1 contro la Danimarca, alla Deutsche Bank Park di Francoforte, nella sfida valida per la seconda giornata del Gruppo C di Euro 2024. Al 18' apre le marcature Harry Kane da due passi. Al 34' l'ex Lecce Morten Hjulmand trova il pareggio da fuori. Nella ripresa gli inglesi sfiorano il vantaggio, con la conclusione di Foden che finisce sul palo. Con questo pareggio la nazionale dei Tre Leoni è comunque prima nel girone con quattro punti, sale a due la Danimarca e raggiunge la Slovenia.

Primo tempo

Ritmi bassi in avvio con l'Inghilterra a fare la partita e la Danimarca, che prova a restare alta. Al 13' arriva il primo lampo inglese. Foden prende palla al limite dell'area, salta un paio di avversari e va al tiro. La conclusione finisce alta. Gli inglesi aumentano il forcing e trovano il vantaggio al 18'. Walker scappa via a Kristiansen e mette in mezzo. Dopo alcuni rimpalli la palla arriva comoda a Kane, che da due passi mette in rete.

I danesi cercano subito la reazione e prendono in mano l'iniziativa. Al 28' iniziativa di Hojbjerg che salva un pallone destinato alla rimessa dal fondo, poi Eriksen anticipa Pickford e serve Hojlund, chiuso da Alexander-Arnold. Al 34' arriva il pareggio. Hjulmand trova un gran tiro da fuori area, che si stampa contro il palo e poi finisce in rete. Bellingham e compagni accusano il colpo. Negli ultimi dieci minuti meglio i danesi, in ombra l'Inghilterra.

Secondo tempo

Si riparte come nel primo tempo. Inghilterra in confusione e Danimarca che sta meglio in campo. Al 56' grande occasione per la nazionale dei Tre Leoni. Il tiro da fuori di Foden si infrange sul palo poi arriva Saka ma manda alto. Dopo tre minuti si vede ancora l'esterno dell'Arsenal, che salta Maehle e Vestergaard e calcia da fuori, senza trovare lo specchio. Southgate prova a cambiare l'inerzia del match e cambia tutto il tridente offensivo: entrano Bowen, Watkins ed Eze; fuori Foden, Kane e Saka. Al 72' Bellingham vede bene l'inserimento di Watkins, Schmeichel chiude bene in uscita bassa. La Danimarca chiude in avanti. All'84' Bah si invola verso la porta, Guehi è velocissimo e salva tutto. Dopo un minuto splendido tiro da fuori di Hojbjerg, palla fuori di pochissimo. Dopo quattro minuto, l'arbitro Soares chiude le ostilità, Danimarca e Inghilterra fanno un punto a testa.

Il tabellino

DANIMARCA (3-4-1-2) - Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hjulmand (83' Skov Olsen), Hojbjerg (82' Norgaard), Kristiansen (57' Bah); Eriksen; Wind (57' Damsgaard), Hojlund (67' Poulsen). Ct: Kasper Hjulmand

INGHILTERRA (4-2-3-1) - Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold (54' Gallagher), Rice; Saka (69' Eze), Bellingham, Foden (69' Bowen); Kane (70' Watkins). Ct: Gareth Southgate

Marcatori: Kane (I) 18', Hjulmand (D) 34'

Ammoniti: Vestergaard (D), Gallagher (I), Maehle (D), Norgaard (D)

Arbitro: Artur Soares Dias (Portogallo)

Stadio: Deutsche Bank Park (Francoforte)